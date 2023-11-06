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Повышенное загрязнение воздуха прогнозируют в Астане и Алматы

Сегодня, 09:03
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baigenews.kz Сегодня, 09:03
Сегодня, 09:03
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Фото: baigenews.kz

Синоптики предупредили о повышенном загрязнении воздуха в Астане и Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По прогнозу синоптиков, 6 ноября 2023 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Астана, Алматы.

Отметим, неблагоприятные метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха. К ним относятся пыль, сажа (взвешенные частицы), сероводород, бенз(а)пирен, диоксид азота, формальдегид, фенол.

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