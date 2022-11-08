Повышения цен на яйца не ожидается - производители

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Как остановить рост цен на яйца, обсудили в Астане руководители министерств торговли и интеграции, сельского хозяйства, Союза птицеводов Казахстана, Ассоциации яичных производителей, Союза торговых сетей и птицефабрик, передаёт BaigeNews.kz.

По данным Ассоциации яичных производителей, за девять месяцев птицефабриками РК отпущено два миллиарда 790 тысяч яиц. Это больше, чем за тот же период прошлого года на 7,8 процента. Только в сентябре птицефабрики произвели 305,4 миллиона яиц. Объёмы растут, яиц достаточно, чтобы обеспечить внутреннюю потребность населения в продукте.

Специалисты отмечают, что спрос на яйца имеет сезонный характер, осенью ежегодно наблюдается рост цены в сравнении с летом.

"В начале ноября цены уже стабилизировались и дальнейшего повышения не ожидается", - сообщили производители.

Для развития яичного птицеводства министерством сельского хозяйства субсидируется приобретение суточных цыплят (60 тенге за голову). Внесены дополнения в Правила субсидирования, согласно которым восстановлена поддержка для удешевления стоимости яйца нормативом в размере три тенге за штуку, за фактическое производство от пяти миллионов штук в год. На субсидирование пищевого яйца в этом году выделено 7,5 миллиарда тенге.

В рамках мер господдержки субъектов птицеводческих организаций между МСХ, отраслевыми ассоциациями, Союзом птицеводов Казахстана, АО "НК "Продкорпорация" заключён меморандум, согласно которому Продкорпорация реализует животноводческим и птицеводческим хозяйствам зерно в объеме 150 000 тонн по цене 117 тысяч тенге за тонну, с учетом НДС (на 30 процентов ниже рыночных).

Продкорпорацией уже реализовано 149,2 тысячи тонн фуражного зерна, из них 128 тысяч тонн - птицеводческим хозяйствам. Данная мера будет продолжена и в следующем году. Для этих целей Продкорпорацией формируется фуражный фонд на 2023 год.