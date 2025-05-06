Министерство транспорта Казахстана и АО "Международный аэропорт Алматы" подписали Меморандум о сотрудничестве с детализацией вложений, этапами реализации и ключевыми мероприятиями, направленными на дальнейшнее развитие воздушной гавани, передаёт BaigeNews.kz.

В рамках подписанного документа особое внимание в первую очередь уделено улучшению условий труда сотрудников воздушной гавани. Таким образом, инвестор реализует ряд корпоративных инициатив:

в течение 12 месяцев планируется повышение заработной платы персонала в среднем на 25%;

на территории аэропорта появится новый медицинский центр для использования сотрудниками аэропорта и жителями прилегающих районов;

инвестор обеспечит создание как минимум 600 дополнительных рабочих мест в этом году в аэропорту;

на территории аэропорта заработает специальный учебный центр аккредитованный центром ACI (Международный совет аэропортов);

уже организованы отдельные столовые для сотрудников.

С 2025 по 2029 годы TAV Holding инвестирует дополнительно 362 миллионов долларов в развитие воздушной гавани.

За счет данных средств инвестор реконструирует взлетно-посадочную полосу, построить новый перрон для компаний, занимающихся грузовыми перевозками, отремонтирует терминал внутренних рейсов, модернизирует и оцифрует имеющиеся грузовые склады, построит аэропортовую гостиницу и реализует другие мероприятия для улучшения работы аэропорта.

Все дополнительные детали мастер-плана, включая планы по новым инвестициям в инфраструктуру аэропорта, будут представлены Международным аэропортом Алматы более детально на предстоящей пресс-конференции (лето 2025 года).

Напомним, что новый терминал аэропорта Алматы общей площадью 53 500 квадратных метров был сдан в эксплуатацию в июне прошлого 2024 года.