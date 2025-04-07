Штормовые предупреждения сохраняются почти во всех регионах Казахстана в период 7-11 апреля, передаёт BaigeNews.kz.

На гидрологическом посту оз. Большой Тарангул - с. Корнеевка (Северо-Казахстанская обл.) отмечается повышение уровня воды (изменение за сутки +6 см). Уровень воды по состоянию на 16:00 ч. составил 348 см (опасный уровень – 365 см).

Ожидается дальнейшее повышение уровней воды за счет добегания талого стока и боковой приточностиНа гидрологическом посту р. Есиль - г. Петропавловск отмечается повышение уровня воды (за 8 часов на 24 см). Уровень воды по состоянию на 16:00 ч. составил 900 см (опасный уровень – 940 см (выход воды на пойму), 960 см (выход воды асфальт автодороги международного значения 528 км Челябинск – Новосибирск).

Ожидается дальнейшее повышение уровней воды за счет добегания талого стока и перелива через гребень плотины Сергеевского водохранилища.

На гидрологическом посту р. Жабай – с. Балкашино (Акмолинская обл.), отмечается повышение уровня воды (за 4 часа на 64 см). По состоянию на 18 ч. уровень воды - 314 см (опасный уровень – 520 см), состояние водного объекта – редкий ледоход. Подъем уровня воды на реке обусловлен интенсивным таянием снежного покрова, добеганием талого стока с балок и полей выше по течению.

Ожидается дальнейшее повышение уровня воды за счет добегания талого стока и боковых притоков, заторных явлений, возможно превышение опасного уровня.

Сообщаем, что на гидрологическом посту р. Жезды – п. Жезды Ұлытау области, уровень воды подходит к опасной отметке. Фактический уровень воды на 08:00 ч. 209 см. Опасный уровень – 240 см.

Вода продолжает прибывать, уровень воды в реке растет за счет приточности с верховья реки и возможно превышение опасной отметки.

По Акмолинской области:

На гидрологическом посту р. Есиль – с. Аршалы, отмечается повышение уровня воды (за 4 часа на 12 см). По состоянию на 16:00 уровень воды – 398 см (опасный уровень – 470 см), состояние водного объекта – чисто.

На гидрологическом посту р. Жабай – г. Атбасар, отмечается повышение уровня воды (за 4 часа на 13 см). По состоянию на 16:00 уровень воды – 595 см (опасный уровень – 710 см), состояние водного объекта – чисто.

На гидрологическом посту р. Аршалы – с. Буденовка, отмечается повышение уровня воды (за 4 часа на 61 см). По состоянию на 16:00 уровень воды – 988 см (опасный уровень – 1100 см), состояние водного объекта – редкий ледоход.

На гидрологическом посту р. Боксук – с. Журавлевка (Акмолинская обл.), отмечается повышение уровня воды (за 4 часа на 36 см). По состоянию на 12:00 уровень воды – 625 см (опасный уровень – 690 см), состояние водного объекта – заторы льда выше поста, редкий ледоход. Подъем уровня воды на реке обусловлен интенсивным таянием снежного покрова, добеганием талого стока с балок и полей выше по течению.

При превышении опасного уровня, сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных в самом поселке и ниже по течению реки, а также находящиеся в пойменных участках реки.

В период 7-9 апреля в области Абай в связи с повышением ночных и дневных температур воздуха, а также прогнозируемыми осадками 8 апреля в виде дождя на большей части области, продолжится дальнейшее интенсивное снеготаяние и вскрытие рек от льда. При этом не исключены образование заторов льда в руслах рек. Ожидается формирование талого и склонового стока, а также подъемы уровней воды в реках за счет заторных явлений, добегания талого стока с балок, боковых притоков и поступления воды из верховьев рек. В связи с этом возможны разливы и подтопления.

В период 7-9 апреля в Восточно-Казахстанской области в связи с повышением ночных и дневных температур воздуха, а также прогнозируемыми осадками 8-9 апреля (преимущественно в виде дождя) на большей части области, продолжится дальнейшее интенсивное снеготаяние и вскрытие рек от льда. При этом не исключены образование заторов льда в руслах рек. Ожидается формирование талого и склонового стока, а также подъемы уровней воды в реках за счет заторных явлений, добегания талого стока с балок, боковых притоков и поступления воды из верховьев рек. В связи с этом возможны разливы и подтопления.

В связи с прогнозом повышения дневных температур воздуха (до 20-28 тепла) и осадками в виде дождя в период с 6 по 11 апреля 2025 года по Карагандинской и Ұлытау областям ожидается интенсивное снеготаяние и формирование талого стока, ослабление ледовых явления и подъемы уровня реках области,при этом возможны разливы на автодорогах, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек талыми водами.

Сообщаем, что на гидрологическом посту р. Шерубайнура – п. Шопа Карагандинской области, уровень воды подходит к опасной отметке. Фактический уровень воды на 12:00 ч. 406 см. Опасный уровень – 450 см.

Вода продолжает прибывать, уровень воды в реке растет за счет приточности с верховья реки и возможно превышение опасной отметки.