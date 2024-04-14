Повышение уровня рек ожидается в области Абай и ВКО

В Восточно-Казахстанский области и области Абай ожидается повышение уровня рек. Об этом на брифинге в СЦК сообщила Пресс-секретарь РГП “Казгидромет” Алина Исмагулова, передаёт BaigeNews.kz.

"В период с 14 по 18 апреля 2024 года на территории области Абай и Восточно-Казахстанской области в связи с повышением температурного фона и ожидаемыми осадками в виде дождя и мокрого снега с 16 апреля, а также с продолжением интенсивного снеготаяния ожидаются формирование талового и склонового стоков и дальнейшие подъемы уровня воды на реках, возможно превышение критических отметок. При этом возможны разливы и подтопления автодорог и железнодорожных путей, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек", — сообщила Алина Исмагулова.

По информации "Казгидромета", за последние сутки выпущено пять штормовых гидрологических предупреждений по Акмолинской области, ВКО и области Абай.

В частности, в Акмолинской области на гидропосту р. Жабай в с.Балкашино продолжается повышение уровня воды за 4 часа на 27 см. Уровень превысил критическую отмету на 6 см. На гидрологическом посту р. Есиль г. Державинск продолжается повышение уровня воды за 12 часов на 21 см. Уровень воды превысил критическую отметку на 15 см.

Ранее МЧС сообщило, что более четырех тысяч домов остаются подтопленными в Казахстане. Сначала паводков в стране спасены 107 119 человек, 38 457 из них — дети. При этом в свои дома уже вернулись 11 674 человека.