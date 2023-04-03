Повышение цен на бензин и дизтопливо: эксперт прокомментировал изменения

Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

В Казахстане для стабилизации внутреннего рынка горюче-смазочных материалов (ГСМ) повысят розничные цены на бензин и дизтопливо. Директор общественного фонда Energy monitor Нурлан Жумагулов прокомментировал это решение, передаёт BaigeNews.kz.

Предельные розничные цены на АИ-92/93 повысят до 205 тенге за литр (сейчас 182–187 тенге в зависимости от региона), на дизтопливо – до 295 тенге (сейчас 230–260 тенге).

По словам эксперта, спрос на дизельное топливо в ближайшее время будет только расти.

“Пандемия закончилась, границы будут открывать, и спрос будет повышаться. К сожалению, повышение на 20 процентов особо не скажется схемах утечки нашего дизельного топлива в Кыргызстан, Узбекистан. Поскольку цена там в два раза дороже. Для чего тогда нужно это решение? Для того, чтобы хоть как-то сравнять цены на границе с российскими. Сейчас все нефтедобывающие компании должны поставлять продукцию на внутренний рынок. У нас есть градообразующие компании, промышленные предприятия – все они не знают, откуда закупать дизтопливо. Им говорят: импортируете напрямую из России, но это невыгодно. Потому что есть некоторые компании, у которых зарубежные акционеры. И им очень тяжело будет, поскольку у них есть ограничения по работе с российскими банками, финансовыми учреждениями", - отметил Жумагулов.

Он напомнил, что цены на ГСМ в последний раз менялись осенью 2021 года.