Депутаты маслихата Астаны утвердили новый тариф на сбор, вывоз, утилизацию, переработку и хранение твердых бытовых отходов. Согласно решению, тариф для жителей благоустроенного сектора составит 637 тенге на человека в месяц, для неблагоустроенного сектора – 679 тенге, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как отметил руководитель управления охраны окружающей среды и природопользования Астаны Даулет Доскулов, действующий тариф в столице в течение пяти лет оставался неизменным и составлял 390 тенге.

Между тем, в Алматы тариф уже достиг 718 тенге, а в небольших городах Казахстана он колеблется в диапазоне 400-500 тенге.

"С 2019 года стоимость вывоза мусора не пересматривалась, несмотря на рост расходов: заработная плата работников увеличилась на 230%, стоимость ГСМ – на 90%, а объем вывозимых отходов – на 50%. Это делает сферу нерентабельной. Фактические затраты предприятий по вывозу ТБО выросли с 260 млн тенге в 2019 году до 544 млн тенге в 2024 году", – пояснил Доскулов.

Для предотвращения проблем с вывозом мусора в прошлом году в Астане были определены три мусоровывозящие компании, закуплено 100 новых мусоровозов и 15 тысяч контейнеров, внедрено программное обеспечение для мониторинга процесса. В результате количество жалоб на несвоевременный вывоз отходов через портал iKomek 109 снизилось с 100-200 заявок в день до 2-5 в неделю.

В рамках нового тарифа предусмотрены льготы для социально уязвимых слоев населения – от 25% до 100% в зависимости от категории. В частности, льготы будут распространяться на семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, детей-сирот, а также многодетные семьи.

Принятые меры направлены на обеспечение бесперебойного функционирования сферы, модернизацию полигонов и развитие сортировки отходов до 20%. Доскулов подчеркнул, что все необходимые обсуждения и аудиторская проверка тарифа были проведены, и проект соответствует законодательству Республики Казахстан.