Повышение тарифа на проезд в Алматы позволило сэкономить 10 млрд тенге

В Алматы запланировано обновление общественного транспорта. Повышение тарифа на 20 тенге в прошлому году позволило сэкономить 10 миллиардов тенге, которые направили на создание новых маршрутов. Об этом сообщили в Управление городской мобильности, передаёт BaigeNews.kz.

В этом году запланирован запуск 20 новых пригородных маршрутов в 70 посёлков. Это сократит количество въезжающих из области автомобилей.

Куплено 600 газовых автобусов и 100 троллейбусов, планируется приобрести еще 600 газовых автобусов, 100 электробусов и 112 троллейбусов.