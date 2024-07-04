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Повышение тарифа на проезд в Алматы позволило сэкономить 10 млрд тенге

Сегодня, 05:22
АВТОР
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акимат Алматы Сегодня, 05:22
Сегодня, 05:22
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Фото: акимат Алматы

В Алматы запланировано обновление общественного транспорта. Повышение тарифа на 20 тенге в прошлому году позволило сэкономить 10 миллиардов тенге, которые направили на создание новых маршрутов. Об этом сообщили в Управление городской мобильности, передаёт BaigeNews.kz.

В этом году запланирован запуск 20 новых пригородных маршрутов в 70 посёлков. Это сократит количество въезжающих из области автомобилей.

Куплено 600 газовых автобусов и 100 троллейбусов, планируется приобрести еще 600 газовых автобусов, 100 электробусов и 112 троллейбусов. 

"Также идёт масштабное развитие транспортной инфраструктуры города. Начато строительство пересадочных узлов, газовых заправочных станций, разрабатываются проекты BRT, продолжается развитие метро, возведение развязок, пробивка и ремонт улиц", - уточнили в управлении.

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