Повышение стоимости в любом случае произойдет – эксперт о ценах на автогаз в Казахстане

Для межтопливной конкуренции сжиженный нефтяной газ (он же автогаз) должен стоить на 20-30% дешевле бензина марки АИ-92. Напомним, сегодня его предельная рыночная цена равна 205 тенге, но для достижения безубыточности должна возрасти до 250-ти. Об этом редакции BaigeNews.kz рассказал член общественного совета министерства энергетики РК Олжас Байдильдинов.

Потребление сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке Казахстана, по его словам, растет и уже достигло отметки в 1,8 миллионов тонн в год. Причем 65% от этого объема приходится на автогаз.

"Сейчас производство не покрывает потребностей. Мы покупаем для внутреннего рынка у "Тенгизшевройла" порядка 20 тысяч тонн в месяц. Компания продает его по ценам выше рыночных, сформированных в Казахстане. Они не обязаны поставлять это топливо на внутренний рынок, поэтому основные объемы направляют в Европу", - объясняет эксперт.

Спикер также напомнил, что сжиженный нефтяной газ – не природный ресурс. Соответственно не существует его долговечных запасов. Это продукт переработки.

"Сжиженный газ в дефиците. Мы каждую неделю сталкиваемся с информацией о перебоях в поставках. Плюс нужно понимать, что в этом году была довольно теплая зима, она повлияла на низкое потребление газа для отопления", - рассказал Олжас Байдильдинов.

Основные объемы этого вида топлива, отмечает эксперт, производятся на трех НПЗ "КазМунайГаза" и одном ГПЗ, который находится в Жанаозене. Всего в нашей стране 11 производителей сжиженного газа.

"Для наращивания мощностей нужны новые заводы. Их сегодня нет. И даже "КазМунайГаз", при его социальной ориентированности, не может построить такой, потому что он никогда не окупится. Поэтому вопрос дерегулирования и либерализации цен стоит. Повышение стоимости в любом случае произойдет, это топливо будет в дефиците. Поэтому я от министерства и правительства требовал, чтобы они открыто сказали: "У нас дефицит. Не переводите автомобили на ГБО. Это не заводская установка. Она опасна для водителей и окружающих", - подчеркнул Олжас Байдильдинов.

Директор общественного фонда Energy Monitor Нурлан Жумагулов говорит о ежегодном увеличении числа автолюбителей использующих газ на 15%. Это очень плохая тенденция из-за возможного дефицита такого топлива.

"Есть обычная мировая практика, когда сжижений нефтяной газ стоит 70% от регулярного бензина. В основном у нас используют пропан и бутан. На самом деле это продукт для газо-химической отрасли. Из него во всем мире вырабатывают пластик. Между тем автолюбители в основном ездят на метане. Это компримированный (сжатый) природный газ, его сжимают в 200-300 раз", - говорит Нурлан Жумагулов.

По словам эксперта, все это время инвесторам из-за регулирования цен было просто не выгодно строить новый завод по переработке газа. Но сегодня мы наблюдаем тенденцию, когда государство ежегодно повышает цены на товарный газ. Это должно простимулировать инвесторов пересмотреть свои планы.