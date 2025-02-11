Заместитель Премьер-Министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин на заседании правительства сообщил о том, что в случае повышения ставки НДС ожидается дополнительная инфляция до трех процентов, передает BaigeNews.kz.

"Важно отметить, что возможный инфляционный эффект от повышения налогов будет краткосрочным и исчерпается в течение года. Дополнительная инфляция ожидается в размере до трех процентов", - сказал Жумангарин.

Он предложил повысить НДС до 16 процентов. По его словам, повышение и дифференциация ставки позволяет уменьшить зависимость бюджета от волатильных нефтяных доходов, усилить сберегательную функцию Национального фонда и финансировать приоритетные государственные проекты.

"При этом для производителей сельскохозяйственной продукции мы предлагаем освобождение от НДС. Сейчас крестьянские хозяйства неплательщики НДС. Мы это сохраняем. Юридические лица сельхозтоваропроизводители платят НДС 30 процентов от положенного к уплате в бюджет. Теперь платить не будут", - сказал Жумангарин.

Также он подчеркнул, что ведомство предлагает пониженную ставку для сферы здравоохранения.