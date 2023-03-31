Повышение пенсий на 30-50 процентов: фейк распространяют в соцсетях

В соцсетях и мессенджерах в Казахстане распространяют информацию о перерасчёте пенсионных выплат в сторону повышения на 30-50 процентов. В Минтруда заявили, что это не соответствует действительности и имеет признаки интернет-мошенничества, передаёт BaigeNews.kz.

"В распространяемом видеоролике сообщается, что для повышения пенсии необходимо иметь стаж от 20 лет и определённую запись в трудовой книжке. При этом автор ролика просит перейти по ссылке, чтобы узнать, какая это запись. Настоятельно рекомендуем гражданам не переходить по непроверенным ссылкам и тем более не оставлять личные данные на сомнительных интернет-ресурсах, ими могут воспользоваться злоумышленники. Просим использовать информацию только из официальных источников", - сообщили в Минтруда.

В ведомстве также напомнили, что распространение ложной информации карается по закону.