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Повышение пенсий на 30-50 процентов: фейк распространяют в соцсетях
В соцсетях и мессенджерах в Казахстане распространяют информацию о перерасчёте пенсионных выплат в сторону повышения на 30-50 процентов. В Минтруда заявили, что это не соответствует действительности и имеет признаки интернет-мошенничества, передаёт BaigeNews.kz.
"В распространяемом видеоролике сообщается, что для повышения пенсии необходимо иметь стаж от 20 лет и определённую запись в трудовой книжке. При этом автор ролика просит перейти по ссылке, чтобы узнать, какая это запись. Настоятельно рекомендуем гражданам не переходить по непроверенным ссылкам и тем более не оставлять личные данные на сомнительных интернет-ресурсах, ими могут воспользоваться злоумышленники. Просим использовать информацию только из официальных источников", - сообщили в Минтруда.
В ведомстве также напомнили, что распространение ложной информации карается по закону.
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