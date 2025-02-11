Повышение ставки налога на добавленную стоимость с 12% до 16% позволит Казахстану снизить зависимость бюджета от нефтяных доходов и укрепить финансовую устойчивость. Об этом сообщил вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, подчеркнув, что текущая структура бюджета характеризуется высоким уровнем ненефтяного дефицита, передает BaigeNews.kz.

"На протяжении последних десяти лет государственные расходы значительно превышали доходы, что привело к ненефтяным дефицитам на уровне 7-8% от ВВП. Их покрытие в основном осуществлялось за счет трансфертов из Национального фонда, что позволяло избежать увеличения налоговой нагрузки и сокращения социальных выплат населению", – отметил Амрин.

По его словам, увеличение поступлений от НДС обеспечит стабильный источник доходов и позволит финансировать масштабные проекты по развитию инфраструктуры и индустрии.

"В Казахстане одна из самых низких ставок НДС в мире. При этом международный опыт показывает, что умеренное повышение этого налога при одновременной оптимизации налоговых льгот и расширении базы не оказывает значительного негативного влияния на экономическую активность", – добавил вице-министр.

Кроме того, Миннацэкономики рассматривает налоговые меры для стимулирования горнорудной отрасли. В частности, ведется работа по изучению опыта Канады, Австралии и Норвегии в области налогообложения недропользования.

"Одним из решений может стать перенос налогообложения с себестоимости на реализацию, что позволит вовлекать в оборот ныне нерентабельные месторождения. Также рассматривается возможность введения обязательств для поставщиков трех крупнейших нефтегазовых операторов по регистрации постоянных учреждений в Казахстане, что обеспечит уплату корпоративного подоходного налога (КПН) в республике", – подчеркнул Амрин.

По его словам, такие меры в сочетании с укреплением налоговой базы позволят не только повысить доходы бюджета, но и снизить зависимость от волатильных нефтяных поступлений, что критически важно для долгосрочной макроэкономической стабильности страны.