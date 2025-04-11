Экономист Расул Рысмамбетов выразил своё экспертное мнение о повышении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до 16% и установлении порога обязательной регистрации на уровне 40 миллионов тенге. По его словам, эти меры преследуют важные цели – укрепление внутреннего рынка и оздоровление экономической системы страны, передаёт BaigeNews.kz.

Эксперт отметил, что повышение НДС является важным шагом, направленным на борьбу с контрабандой и поддержку отечественного производства. По его мнению, это также поможет вывести экономику Казахстана из тени, что является одной из главных целей реформы.

"В первую очередь, речь идёт о борьбе с контрабандой, затем - о защите внутреннего производителя и выведении экономики из тени. Главная цель - чтобы мы меньше покупали контрабандные товары. Это ключевой момент", - подчеркнул Рысмамбетов.

Он отметил, что повышение НДС не стало неожиданностью для рынка, а потому влияние на инфляцию уже частично заложено в текущие процессы.

"Потенциальное влияние на экономику и инфляцию уже ощущается, поскольку ожидания повышения НДС были заранее заложены в рыночные настроения. Поэтому, в ближайшее время инфляция, вероятно, продолжит расти. Вероятнее всего, будет рост цен", - отметил Рысмамбетов.

Тем не менее он выразил уверенность, что в долгосрочной перспективе инфляционные риски будут снижаться.

"По пригнозам Министерства финансов, ожидается, что в следующем году инфляция не будет расти такими быстрыми темпами, как в этом", - говорит он.

Экономист также оценил ожидаемую адаптацию бизнеса к новым условиям, особенно в части перехода к прозрачной модели работы.

"Бизнесу придётся перестраиваться. В частности, важно переходить на легальные каналы закупок, использовать механизмы зачёта НДС. Это будет способствовать сокращению теневого сектора и созданию равных условий для всех участников рынка. Бизнес начнет отходить от серых схем закупки контрабандой", - рассказал спикер.

Он также поддержал идею освобождения от НДС социально значимых продуктов питания, назвав её "абсолютно базовой и правильной мерой".

"Освобождение от НДС для социально значимых товаров — это стандартная международная практика. Она должна быть обязательно сохранена, чтобы базовые продукты не дорожали, независимо от проводимых реформ", - поделися экономист.

В целом, по мнению Расула Рысмамбетова, реализация налоговых изменений требует аккуратности, но при комплексном подходе они могут принести позитивные результаты для экономики страны и её граждан.