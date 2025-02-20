Повышение НДС: поправки в Налоговый кодекс внесли в мажилис
Они предусматривают существенные изменения в налогообложении предпринимателей.
Сегодня, 16:36
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Сегодня, 16:36Сегодня, 16:36
91Фото: baigenews.kz
В мажилис парламента Казахстана внесены поправки в проект Налогового кодекса, которые предусматривают изменения в налогообложении бизнесменов, передаёт BaigeNews.kz.
Информацию об этом подтвердила пресс-служба Министерства национальной экономики.
Ключевые изменения:
- Снижение порога для обязательной регистрации по НДС – с 20 000 МРП (78,6 млн тенге) до 3 800 МРП (15 млн тенге).
- Повышение ставки НДС с 12% до 16%, при этом для отдельных отраслей будет установлена льготная ставка 10%.
- Ограничение применения СНР упрощенной декларации – она будет доступна только для сегмента B2C (бизнес, работающий с физическими лицами).
Поправки были внесены в мажилис 20 февраля, отметили в ведомстве.
Ранее мы писали о том, чего ожидает бизнес в Казахстане от повышения ставки НДС.