Повышение НДС: Подорожают ли товары на Temu и Pinduoduo в Казахстане
Физлица могут беспошлинно ввозить товары до 200 евро и 31 кг, при превышении – таможенный платеж составит 15 процентов.
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Казахстанские власти устанавливают четкие правила налогообложения для международных маркетплейсов, работающих в стране, и требуют их соблюдения. Об этом заявил заместитель премьер-министра – министр национальной экономики РК Серик Жумангарин, передает BaigeNews.kz.
О регистрации маркетплейсов и налогах
В начале декабря стало известно, что правительство Казахстана ведет переговоры с крупными международными платформами Temu и Pinduoduo о налогообложении их деятельности в стране. Отвечая на вопрос журналиста о результатах переговоров, Жумангарин подчеркнул, что речь идет не о договоренностях, а о соблюдении законодательства.
"Знаете, мы ни с кем не договариваемся. Мы устанавливаем правила и законы. И маркетплейсы либо исполняют их, либо уходят с нашего рынка. Насколько я знаю, Temu и Pinduoduo уже прошли условную регистрацию и являются плательщиками НДС. Остальные правила у нас едины для всех", – заявил Жумангарин.
Министр нацэкономики также уточнил, что в этом году Казахстан планирует получить от маркетплейсов около 50 миллиардов тенге налогов. В их число входят не только Temu и Pinduoduo, но и Alibaba, Amazon и порядка 20 других компаний.
Как новые правила повлияют на цены?
Журналисты спросили у министра, не приведет ли налогообложение к росту цен на маркетплейсах, что может ударить по казахстанским предпринимателям, торгующим с Китаем. Жумангарин подтвердил, что если платформы повысят налоги, это может отразиться на стоимости товаров.
"Если мы повысим налоги для Temu и Pinduoduo, они, наверное, тоже повысят стоимость товаров, и это скажется на цене. Но мы не вводим отдельные налоги для Temu или Pinduoduo – у нас единые налоговые правила для всех маркетплейсов", – пояснил он.
Министр напомнил, что физические лица могут ввозить товары без уплаты пошлины, если их стоимость не превышает 200 евро, а вес – 31 килограмм. В случае превышения этих параметров потребитель обязан оплатить совокупный таможенный платеж в размере 15 процентов.
"Эти правила просты и прозрачны. Их исполняют все. Если объем посылки превышает 200 евро и 31 килограмм, то оплата идет по стандартному таможенному платежу в 15%. Его выплачивает непосредственно сам покупатель, и он уже включен в цену товара", – резюмировал Жумангарин.
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