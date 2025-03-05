Казахстанские власти устанавливают четкие правила налогообложения для международных маркетплейсов, работающих в стране, и требуют их соблюдения. Об этом заявил заместитель премьер-министра – министр национальной экономики РК Серик Жумангарин, передает BaigeNews.kz.

О регистрации маркетплейсов и налогах

В начале декабря стало известно, что правительство Казахстана ведет переговоры с крупными международными платформами Temu и Pinduoduo о налогообложении их деятельности в стране. Отвечая на вопрос журналиста о результатах переговоров, Жумангарин подчеркнул, что речь идет не о договоренностях, а о соблюдении законодательства.

"Знаете, мы ни с кем не договариваемся. Мы устанавливаем правила и законы. И маркетплейсы либо исполняют их, либо уходят с нашего рынка. Насколько я знаю, Temu и Pinduoduo уже прошли условную регистрацию и являются плательщиками НДС. Остальные правила у нас едины для всех", – заявил Жумангарин.

Министр нацэкономики также уточнил, что в этом году Казахстан планирует получить от маркетплейсов около 50 миллиардов тенге налогов. В их число входят не только Temu и Pinduoduo, но и Alibaba, Amazon и порядка 20 других компаний.

Как новые правила повлияют на цены?

Журналисты спросили у министра, не приведет ли налогообложение к росту цен на маркетплейсах, что может ударить по казахстанским предпринимателям, торгующим с Китаем. Жумангарин подтвердил, что если платформы повысят налоги, это может отразиться на стоимости товаров.

"Если мы повысим налоги для Temu и Pinduoduo, они, наверное, тоже повысят стоимость товаров, и это скажется на цене. Но мы не вводим отдельные налоги для Temu или Pinduoduo – у нас единые налоговые правила для всех маркетплейсов", – пояснил он.

Министр напомнил, что физические лица могут ввозить товары без уплаты пошлины, если их стоимость не превышает 200 евро, а вес – 31 килограмм. В случае превышения этих параметров потребитель обязан оплатить совокупный таможенный платеж в размере 15 процентов.