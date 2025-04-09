На пленарном заседании Мажилиса вице-премьер - министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщил, что реализация новой налоговой политики позволит значительно пополнить государственный бюджет. Только за счёт пересмотра налоговых преференций ожидается поступление 1,3 триллиона тенге, а в целом – около 2,8 триллиона тенге, передает BaigeNews.kz.

Проект нового Налогового кодекса, представленный на рассмотрение Мажилиса, вызвал активную дискуссию среди депутатов. Нуртай Сабильянов отметил, что согласно расчетам правительства, в случае принятия документа, в бюджет планируется привлечь от 4 до 5 триллионов тенге. Однако, по его мнению, основная налоговая нагрузка ляжет на малый и средний бизнес, а также на рядовых граждан.

Депутат указал на ряд предусмотренных в проекте послаблений для крупных игроков рынка: недропользователей, производителей табачной продукции и банков. В частности, он подчеркнул, что банковскому сектору предлагается установить пониженную ставку корпоративного подоходного налога - 20%, при этом банки продолжают кредитовать под высокие процентные ставки - 20–25%.

"Если банки будут реально кредитовать экономику под 10%, тогда можно говорить о необходимости предоставления налоговых льгот. Но при текущих условиях это вызывает вопросы", - подчеркнул Сабильянов.

В ответ Серик Жумангарин отметил, что налоговая реформа направлена на выравнивание условий для бизнеса, а также на мобилизацию дополнительных бюджетных поступлений.

"Повышение ставки НДС до 16% и сокращение налоговых льгот позволит дополнительно привлечь в бюджет около 2,8 триллиона тенге. Только за счёт пересмотра налоговых преференций ожидается поступление 1,3 триллиона тенге", - сообщил Жумангарин.

Он также заверил, что социально уязвимые категории граждан не останутся без внимания.

"Поддержка будет предоставляться через цифровые социальные карты. В случае необходимости, объёмы помощи будут увеличены с учётом инфляции. Это наша обязанность по обеспечению социальных выплат", - отметил Жумангарин.

Что касается послаблений для банков и табачной отрасли, министр подчеркнул, что речь идёт не об адресной помощи конкретным компаниям, а о создании благоприятных условий для крупных инвестиций. Он добавил, что банки являются одними из самых добросовестных налогоплательщиков, а снижение ставки до 20% направлено на стимулирование кредитования реального сектора экономики.

Ранее мы сообщали, что порог по НДС будет установлен на уровне 40 миллионов тенге, НДС - 16%. По словам Жумангарина, снижение порога стало результатом компромисса между бизнес-сообществом и депутатами. Однако, несмотря на это, он отметил, что такие изменения приведут к потере 160 тысяч новых налогоплательщиков и недополучению 400 миллиардов тенге в бюджет.