Повышение налога на табачные изделия: что думают казахстанцы

Больше половины опрошенных казахстанцев согласны с повышением налога на табачные изделия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Еnergyprom.kz.

По данным аналитиков, в Казахстане за 10 месяцев 2023 года произвели 15 млрд сигарет, сигар, папирос и прочих аналогичных изделий.

"Согласно опросу казахстанцев, проведённому в июле 2023 года и касающемуся табачных изделий и подверженности воздействию табачного дыма, 86,4% респондентов не против употребления табачных изделий членами семьи, 6,8% опрошенных против, ещё 6,8% затруднились ответить. Что касается повышения налога на табачные изделия, 55,5% ответивших согласны с повышением, а 24,8% респондентов против этой меры2, - пишет издание.

По поводу закона, полностью запрещающего курение на рабочих местах, в местах общественного питания и в общественном транспорте, мнения таковы: сразу 71,8% опрошенных высказались за такой закон, а против оказались лишь 11,5% респондентов.

Ранее сообщалось, с 1 января 2023 года в Налоговый кодекс внесены изменения, согласно которым определены ставки акцизов на табачые изделия до 2026 года.