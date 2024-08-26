Повышение МЗП, охрана труда и демография: какие социальные инициативы Послания-2023 исполнены

Как известно, прошлогоднее Послание Президента было ориентировано на вопросы экономического развития, однако большое внимание в нём было уделено и социальной сфере. BaigeNews.kz расскажет о ключевых социальных инициативах, которые уже были реализованы за год.

Человекоцентричная экономическая модель

Руководитель Отдела анализа экономической политики КИСИ при Президенте РК Анна Альшанская отметила, что формирование "человекоцентричной" экономической модели занимает важное место в государственной политике Казахстана.

"Государственные инициативы направлены на создание таких условий, где главная цель экономического развития – благополучие граждан. Это особенно актуально в свете демографических тенденций: в стране ежегодно рождается более 400 тысяч детей, и к 2030 году молодёжь будет составлять 80% рабочей силы", - отметила эксперт.

Задача правительства на среднесрочную и долгосрочную перспективу, которая была озвучена Главой государства в Послании-2023, – превратить текущие демографические тенденции в конкурентные преимущества. Это, конечно же, потребуют серьезной трансформации социальной политики, чтобы эффективно отвечать на вызовы будущего.

Альшанская отметила несколько ключевых направлений социальной политики.

Во-первых, в числе базовых инициатив – снижение социально-экономического неравенства в стране. Продолжается повышение заработной платы низкооплачиваемых работников. С 2025 года черта бедности для оказания адресной социальной помощи будет определяться исходя из медианного дохода. Это позволит более точно определять, какие семьи нуждаются в помощи. Помимо этого, большой акцент делается на снижении закредитованности населения. В настоящее время реализуется проект "Қарызсыз қоғам", который направлен на повышение финансовой грамотности.

Во-вторых, продолжается цифровизация социальных услуг. Была запущена Цифровая карта семьи, информационная система, которая предусматривает оказание помощи гражданам в проактивном формате. Цифровая карта предлагает более 30 услуг, которые граждане могут получить автоматически. Следовательно, данный механизм улучшил доступность и качество социальных услуг, делает их более удобными как для граждан, так и для государственных органов.

В-третьих, построение новой экономической модели предполагает генерацию рабочих мест. Мировой рынок труда в настоящее время сталкивается с различными вызовами и Казахстан не является исключением. Появляются новые формы занятости, все чаще требуются сложные навыки, которые должны соответствовать требованиям цифровой экономики и инновационных отраслей. В ответ на данные вызовы Правительством была разработана новая концепция развития рынка труда, направленная на создание условий для повышения занятости. Ожидается, что благодаря инициативам, включенным в этот проект, число рабочих мест в Казахстане увеличится до 3,5 млн в ближайшие шесть лет.

Анна Альшанская уверена, что от того, насколько эффективно будет использовано "окно возможностей" демографического роста, будет зависеть успешность социально-экономического развития страны. Важно направить этот потенциал на создание новых рабочих мест, повышение уровня образования и квалификации, а также на улучшение социальной защиты.

Повышение минимальной заработной платы

С 1 января 2024 года минимальная заработная плата в Казахстане была увеличена с 70 до 85 тысяч тенге в соответствии с поручением Президента. Это решение затронуло около 1,8 миллионов наемных работников, включая 350 тысяч бюджетников.

Повышение МЗП в первую очередь коснулось низкооплачиваемых специалистов. Кроме того, другие работодатели вынуждены были пересмотреть оплату труда своих сотрудников.

Новая эра охраны труда в Казахстане

Отдельное внимание Президент уделил социальной помощи людям, работающим во вредных условиях труда.

В декабре 2023 года была принята Концепция безопасного труда в Казахстане до 2030 года, направленная на повышение качества трудовой жизни работников и сохранение трудовых ресурсов. Этот шаг стал важной частью экономической стратегии, изложенной в Послании Президента "Экономический курс Справедливого Казахстана".

С 1 января 2024 года введены специальные социальные выплаты для работников, занятых во вредных условиях труда. Эти выплаты предназначены для тех, кто достиг 55-летнего возраста и проработал в таких условиях не менее 7 лет. Ключевое условие получения выплаты – прекращение работы в неблагоприятных условиях.

На начало 2024 года 8 476 гражданам уже назначена специальная социальная выплата. Всего за назначением обратились 9 255 человек, и данный процесс продолжает развиваться.

Наибольшее количество заявлений на выплаты зарегистрировано в Карагандинской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областях. Средний размер выплаты ожидается на уровне 208 тысяч тенге, однако он будет варьироваться в зависимости от индивидуальных накоплений каждого работника в ЕНПФ.

Активное участие в гражданских процессах

В Послании народу Казахстана Президент отметил, что повышение благосостояния нации не может осуществляться эффективно без общественно-политической модернизации. В основе общественно-политических реформ главным фундаментом является вовлеченность граждан в дела страны. На протяжении многих лет для большинства казахстанцев была характерна аполитичность, тогда как в последние годы, как отмечает социолог Асем Кусманова, можно заметить положительные сдвиги в этом вопросе.

"Несомненно, трансформация общественного сознания – это времязатратный процесс. Применив аналогии из естественных наук, я бы сказала, что такие процессы должны пройти стадию инкубационного периода, то есть созревания до определенной степени или уровня. Процесс созревания нуждается в триггерах, определенных условиях, а это и есть задача всех трех ветвей власти", - уверяет она.

При этом одним из главенствующих мер, куда направлены силы казахстанского истеблишмента в данный момент, является выстраивание диалога, работающей обратной связи с населением. В этом направлении также наблюдается положительная динамика. Можно отметить, что граждане стали более активно участвовать в гражданских процессах. Достаточно активной площадкой сейчас является сайт E-otinish.kz, посредством которого казахстанцы имеют возможность влиять на реализацию разных политик.

Однако, по словам Асем Кусмановой, про возможности e-otinish.kz знают не все. Некоторые из тех, кто знают, испытывают недоверие к данному каналу связи между обществом и государством и недооценивают свою правомочность влиять на общественно-политические процессы, особенно в регионах.