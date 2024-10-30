Повышение курса доллара объяснил глава Нацбанка РК

Председатель Национального Банка РК Тимур Сулейменов назвал причины повышения курса доллара в Казахстане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Глава Нацбанка напомнил, что экономика Казахстана достаточно сильно зависит от нефти.

"На нефтяном рынке у нас достаточно большая нестабильность. В течение последней недели нефть спустилась со значений 80 долларов до значений 71,5, по-моему, на сегодняшнее утро. Поэтому это, естественно, не может не влиять на курс нашей национальной валюты", - сказал Сулейменов.

Вторая причина роста доллара - повышенный спрос со стороны казахстанских юридических лиц.

"Мы видим, что это связано с реализацией инвестиционных проектов, которые зачастую финансируются за счет бюджетных средств либо средств квазигосударственных организаций. Вы же знаете, у нас достаточно интересный бюджетный процесс. В начале года средства планируются, затем производятся закупочные, тендерные, аукционные процедуры. И осваиваться они начинают к концу года, так как многие вещи, инвестиционные проекты, инфраструктурные проекты, к сожалению, до сих пор сильно зависят от импорта.

Во время четвертого квартала спрос на валюту повышенный. Это подтверждается конкретными суммами торгов на валютной бирже. Сейчас они составляют около 290 миллионов в сутки, хотя среднесуточный должен быть в районе 200", - пояснил Тимур Сулейменов.