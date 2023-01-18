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Повышение доходов, строительство медцентров и школ: Алтай Кульгинов посетил Актюбинскую область
Заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов в ходе рабочей поездки в Актюбинскую область ознакомился с ходом реализации проекта по повышению доходов сельского населения "Ауыл аманаты", нацпроектов "Модернизация сельского здравоохранения" и "Комфортная школа", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.
Вице-премьер Алтай Кульгинов встретился с первыми участниками проекта по повышению доходов сельского населения. Уточняется, что участниками программы "Ауыл аманаты" в области станут почти 43 тысячи жителей из 24 сельских округов области. Это позволит реализовать почти 2200 проектов по линии птицеводства, 342 — по растениеводству, 224 — в сфере малого бизнеса, 24 — по оснащению кооперативов. На текущий год на финансирование программы выделено дополнительно 3,5 миллиарда тенге.
Фото акимата Актюбинской области
"Особенностью проекта является предоставление, наряду с денежным, товарного кредита. В частности, за счёт 27 крупных крестьянских хозяйств сельским жителям планируется выдать 6 000 голов скота. Товарный кредит сельчане будут возвращать полученным приплодом. На сегодня 42 личным подсобным хозяйствам уже выдано 650 голов скота. В участвующих в проекте сёлах, в результате его реализации сократится количество безработных на 41,4 процента, получателей адресной социальной помощи на 49,3 процента. Средний доход семьи увеличится на 192 процента", — сообщил Ералы Тугжанов.
В Хромтауском районе в нём примут участие жители Акжарского и Тасоткельского сельских округов. Там зарегистрированы 43 безработных, 219 самозанятых, четыре семьи, получающие АСП. На первом этапе ими будет реализовано 336 проектов на сумму 738 миллионов тенге.
150 проектов направлены на развитие животноводства, 11 — на развитие растениеводства, 155 проектов связаны с птицеводством, 13 — с переработкой мяса, овощей и молока. Ещё семь проектов связаны с оснащением кооперативов.
Ожидается, что в результате реализации проекта количество получателей адресной социальной помощи снизится на 42,1 процента, доход участвующих в нём семей увеличится минимум на 209 процентов, доля растениеводства вырастет с 25 до 31 процента.
Вице-премьер Алтай Кульгинов отметил, что по поручению главы государства проект по повышению доходов сельского населения с 2023 года будет масштабирован по всей стране с учётом специфики и социально-экономического развития регионов. Для этого из республиканского бюджета выделено свыше 50 миллиардов тенге. Программа позволяет выдавать сельчанам льготные микрозаймы под 2,5% годовых.
Он также ознакомился с ходом работы центра обработки заявок и центра по обучению в рамках проекта "Ауыл аманаты".
Сообщается, что в регионах страны также началась реализация национальных проектов "Модернизация сельского здравоохранения", "Комфортная школа". Алтай Кульгинов посетил Хромтаускую районную больницу, на базе которой в рамках нацпроекта планируют открыть межрайонную центральную районную больницу. Сейчас она охватывает чуть более 45 тысяч человек, и находится в 90 километрах от Актобе.
Открытие межрайонной центральной больницы за счёт создания ЧКВ-центра, инсультного центра, травматологической и хирургической помощи второго уровня позволит значительно улучшить качество и расширить количество оказания медуслуг, увеличить охват населения почти в два раза.
"Перед нами стоит задача повысить благосостояние народа. В ряде регионов по поручению главы государства запущена реализация проекта по повышению доходов сельского населения. В текущем году проект "Ауыл аманаты" будет запущен по всех регионах страны. Он позволит создать новые постоянные рабочие места, выпускать свою продукцию, сократить количество получателей АСП, в целом повысит привлекательность самих сел и регионов", — сказал Алтай Кульгинов.
Он также отметил, что наряду с этим необходимо строить должную инфраструктуру, чтобы дети могли получать качественное образование, а жители — медуслуги.
"В этом году регионы должны приступить к строительству 300 объектов первичной медико-санитарной помощи, 221 комфортной школы. Акиматы регионов должны с большой ответственностью подойти к реализации проектов: своевременно приступить к строительству, контролировать качество строящихся объектов. Спрос за реализацию будет жёстким. Курирующие заместители будут нести персональную ответственность. Данные соцобъекты необходимы регионам, сельчанам. Нельзя подвести жителей", — отметил Кульгинов.
Вице-премьеру также представили проект по созданию многопрофильных межрайонных больниц в Актюбинской области, который он выразил готовность поддержать. Многопрофильная межрайонная больница с ЧКВ центром, инсультным центром, отделениями травматологической и хирургической помощи второго уровня будет открыта на базе ЦРБ. Межрайонная больница даст возможность населению Каргалинского и Айтекебийского районов получить доступ к высокоспециализированной медицинской помощи и обследованию согласно утвержденным стандартам оказания медицинской помощи, количество обслуживаемого населения увеличится до 88 тысяч человек.
Подобные больницы будут открыты также на базе Шалкарской и Мугалжарской районной больниц.
"Учитывая важность проекта, мы готовы поддержать его. Действует национальный проект "Модернизация сельского здравоохранения", инициированный президентом. В рамках этой программы мы должны не только укреплять материально-техническую базу сельских медицинских учреждений, но и решать вопрос по обеспечению их кадрами", — отметил Алтай Кульгинов.
В течение двух лет в рамках данного проекта планируется строительство современных оборудованных объектов здравоохранения в 29 сельских населенных пунктах с населением 20 тыс человек.
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- Токаев принял нового председателя Верховного cуда 08.12.2022 4975
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