Повышена эффективность одного из крупнейших в мире месторождений "Карачаганак"
Сегодня, 06:19
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Сегодня, 06:19Сегодня, 06:19
124Фото: акимат ЗКО
В рамках проекта расширения нефтегазоконденсатного месторождения "Карачаганак" запущен 5-й газовый компрессор, передает передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат ЗКО.
Новый компрессор значительно увеличит объёмы закачки газа обратно в пласт, что будет способствовать поддержанию уровня добычи и повышению эффективности работы одного из крупнейших в мире месторождений.
"Запуск очередного газового компрессора в Карачаганаке позволит увеличить производство газа. Также уже запланирован запуск 6-го компрессора в 2026 году", - сообщил аким области Нариман Турегалиев.
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