Повышена эффективность одного из крупнейших в мире месторождений "Карачаганак"

В рамках проекта расширения нефтегазоконденсатного месторождения "Карачаганак" запущен 5-й газовый компрессор, передает передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат ЗКО.

Новый компрессор значительно увеличит объёмы закачки газа обратно в пласт, что будет способствовать поддержанию уровня добычи и повышению эффективности работы одного из крупнейших в мире месторождений.