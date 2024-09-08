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Повышена эффективность одного из крупнейших в мире месторождений "Карачаганак"

Сегодня, 06:19
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акимат ЗКО Сегодня, 06:19
Сегодня, 06:19
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Фото: акимат ЗКО

В рамках проекта расширения нефтегазоконденсатного месторождения "Карачаганак" запущен 5-й газовый компрессор, передает передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат ЗКО.

Новый компрессор значительно увеличит объёмы закачки газа обратно в пласт, что будет способствовать поддержанию уровня добычи и повышению эффективности работы одного из крупнейших в мире месторождений.

"Запуск очередного газового компрессора в Карачаганаке позволит увеличить производство газа. Также уже запланирован запуск 6-го компрессора в 2026 году", - сообщил аким области Нариман Турегалиев.

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