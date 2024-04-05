Повышается уровень воды в реке Жем в Атырауской области

Население Жылыойского района Атырауской области эвакуируют в связи с угрозой подтопления, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат региона.

"В связи с обильным притоком талых вод по реке Жем в Актюбинской области повышается уровень воды в реке в Жылыойском районе Атырауской области. 5 апреля для оповещения населения, проживающего в зоне возможного подтопления, в включена сирена тревоги. Автобусом учреждения "Западный Тех инвест" проводится эвакуация жителей. Уже вывезены 130 человек, из них 84 ребёнка", - сообщили в акимате.

Для предупреждения угрозы подтопления берегоукрепительные работы проводят круглосуточно. В них задействованы сотрудники МИО, РОП, воинской части - 323 человека, 142 единицы техники и 4 540 человек из числа волонтёров и местных жителей.

С 1 апреля уложено 41 996 мешкотар, 135 418 тонн инертного материала.

Напомним, 4 апреля на поезде бесплатно перевезли людей со станции Кульсары в Атырау.

С 9:30 5 апреля из-за талых вод на 0-136 километрах дороги "Мукыр-Кульсары" Атырауской области ограничено движение для всех видов транспорта.