АО "КазТрансОйл" сообщает об утверждении нового тарифа на услугу по организации транспортировки казахстанской нефти по трубопроводным системам Казахстана в целях экспорта, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с расширением деятельности компании и связанным с этим внесением изменения в Устав Общества, приказом генерального директора АО "КазТрансОйл" утвержден новый тариф на услугу по организации транспортировки казахстанской нефти по трубопроводным системам Республики Казахстан в целях экспорта (операторская деятельность по единой маршрутизации)", - говорится в документе.