  • 4 Апреля, 16:32
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Повышается тариф на транспортировку казахстанской нефти на экспорт

Сегодня, 15:00
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00
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Фото: pixabay.com

АО "КазТрансОйл" сообщает об утверждении нового тарифа на услугу по организации транспортировки казахстанской нефти по трубопроводным системам Казахстана в целях экспорта, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с расширением деятельности компании и связанным с этим внесением изменения в Устав Общества, приказом генерального директора АО "КазТрансОйл" утвержден новый тариф на услугу по организации транспортировки казахстанской нефти по трубопроводным системам Республики Казахстан в целях экспорта (операторская деятельность по единой маршрутизации)", - говорится в документе.

Установленный тариф составляет 10 тенге за 1 тонну (без НДС). 

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