Повышается конкурентоспособность казахстанской пшеницы на мировых рынках
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Период снижения цен, вызванный поступлением зерна урожая 2024 года, сменился на устойчиво повышающийся тренд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.
Согласно данным Международного совета по зерну, с начала уборочных работ в июле текущего года экспортная цена российской пшеницы на Черном море оценивалась в 216 долларов США за тонну.
Это означает, что за минусом стоимости логистики (90 долларов США за тонну) цена на казахстанскую пшеницу приравнивалась к 61 тысяче тенге за тонну. Однако цена пшеницы на Черном море увеличилась до 250 долларов США за тонну или, в пересчете на тенге, до 78 тысяч.
Вслед за экспортными ценами дорожают цены на российском рынке.
"При сложившихся мировых ценах отечественные производители находятся в выгодном конкурентном положении. Предложение от покупателей из стран Центральной Азии сейчас сложилось на уровне 65-70 тысяч тенге за тонну, исходя из уровня российских цен. При этом есть задел для роста до 75 тысяч тенге за тонну за пшеницу с клейковиной 23%, так как альтернативных поставок пшеницы по таким ценам для данных рынков нет", - резюмировали сотрудники Минсельхоза.
В ведомстве сообщили, что аналогичная ситуация складывается и по ячменю.
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