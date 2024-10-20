Повышается конкурентоспособность казахстанской пшеницы на мировых рынках

Период снижения цен, вызванный поступлением зерна урожая 2024 года, сменился на устойчиво повышающийся тренд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.

Согласно данным Международного совета по зерну, с начала уборочных работ в июле текущего года экспортная цена российской пшеницы на Черном море оценивалась в 216 долларов США за тонну.

Это означает, что за минусом стоимости логистики (90 долларов США за тонну) цена на казахстанскую пшеницу приравнивалась к 61 тысяче тенге за тонну. Однако цена пшеницы на Черном море увеличилась до 250 долларов США за тонну или, в пересчете на тенге, до 78 тысяч.

Вслед за экспортными ценами дорожают цены на российском рынке.

"При сложившихся мировых ценах отечественные производители находятся в выгодном конкурентном положении. Предложение от покупателей из стран Центральной Азии сейчас сложилось на уровне 65-70 тысяч тенге за тонну, исходя из уровня российских цен. При этом есть задел для роста до 75 тысяч тенге за тонну за пшеницу с клейковиной 23%, так как альтернативных поставок пшеницы по таким ценам для данных рынков нет", - резюмировали сотрудники Минсельхоза.

В ведомстве сообщили, что аналогичная ситуация складывается и по ячменю.