В 2026 году Казахстан ждет налоговая реформа, которая изменит фискальную политику страны. Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов рассказал, почему повышение НДС – необходимый шаг и как это повлияет на экономику, передает BaigeNews.kz.

"Сейчас налогово-бюджетная политика остается мягкой, потому что налоги по-прежнему на уровне 12%, а 5,3 трлн тенге поступает из Национального фонда. Дополнительно правительство предоставляет льготные кредиты. Но в будущем фискальная политика начнет ужесточаться, и наша задача – создать пространство для смягчения денежно-кредитной политики", – пояснил Сулейменов.

По его словам, с 1 ноября 2026 года вступит в силу обновленный Налоговый кодекс, в котором предусмотрено повышение НДС до 16%. Это позволит отказаться от трансфертов из Национального фонда.

"Мы повышаем НДС, но взамен перестаем брать деньги из Нацфонда. Это правильное решение. Когда мы используем средства фонда, мы забираем их у своих детей, у будущего. А повышение налогов сейчас создаст подушку безопасности на будущее", – подчеркнул глава Нацбанка.

При этом Сулейменов отметил, что экономические ведомства поддерживают этот шаг.

"Это необходимая мера, без которой государство не сможет обеспечивать базовые потребности. Конечно, остается много вопросов – от налогового администрирования до таможенного регулирования. Но в целом предложенная правительством конструкция является сбалансированной", – резюмировал он.

По словам председателя Нацбанка, экономическая политика страны требует комплексного подхода, и принимаемые решения должны учитывать долгосрочные риски.