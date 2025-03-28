Повторные толчки почувствовали жители Жамбылской области
В Казахстане зарегистрированы повторные отголоски землетрясения в Кыргызстане.
Сегодня, 16:23
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Сегодня, 16:23Сегодня, 16:23
103Фото: iStock
Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 28 марта 2025 года в 16:00 по времени Астаны было зарегистрировано повторное с ночи землетрясение, передаёт BaigeNews.kz.
Очаг подземных толчков находился на территории Кыргызстана. Ощутимость землетрясения зафиксирована в Жамбылской области Казахстана, однако расчетная интенсивность уточняется.
По данным МЧС, сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Специалисты продолжают мониторинг сейсмической активности в регионе.
Ранее подземные толчки фиксировали в 03:42 по времени Астаны.
Позже акимат сообщил о наличии трещин в школе и больнице.
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