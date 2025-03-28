  • 28 Марта, 16:55
  • BAIGENEWS

Повторные толчки почувствовали жители Жамбылской области

В Казахстане зарегистрированы повторные отголоски землетрясения в Кыргызстане.

Сегодня, 16:23
АВТОР
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iStock Сегодня, 16:23
Сегодня, 16:23
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Фото: iStock

Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 28 марта 2025 года в 16:00 по времени Астаны было зарегистрировано повторное с ночи землетрясение, передаёт BaigeNews.kz.

Очаг подземных толчков находился на территории Кыргызстана. Ощутимость землетрясения зафиксирована в Жамбылской области Казахстана, однако расчетная интенсивность уточняется.

По данным МЧС, сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Специалисты продолжают мониторинг сейсмической активности в регионе.

Ранее подземные толчки фиксировали в 03:42 по времени Астаны.

Позже акимат  сообщил о наличии трещин в школе и больнице.

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