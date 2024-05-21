Повторное техобследование пострадавших от паводка домов проведут в СКО

В домах аула Бесколь под Петропавловском, которые затопило этой весной, проведут повторное техническое обследование. Такое решение приняли местные власти после встречи с владельцами жилья. Всего от наводнения в населённом пункте пострадало более 200 домов, сообщает BaigeNews.kz.

Почти месяц дом Талгата Касенова стоял в воде. Мужчина сомневается, что теперь он пригоден для проживания. От влаги стены и пол стали разрушаться. Выданное комиссией решение о ремонте жилья сельчанина расстроило.

"Какой ремонт? Как будут делать ремонт? Здесь надо экскаватором от крыльца и до края все грузить, вывозить. В доме сырость невозможная, вода же была. И все это плесневеет", - говорит житель аула.

В подобной ситуации оказались и другие жители Бесколя. Они убеждены, что дома, находящиеся в зоне подтопления, не подлежат восстановлению. По их мнению, там невозможно проживать.

"Кто даст гарантию, что нас не затопит следующей весной? Что наши дети не будут болеть? Тут живут старики, пенсионеры, инвалиды. И сейчас они скитаются. Техэкспертиза проходила не по нормам, которые расписаны в регламенте. Они просто приходили, фотографировали и дали нам заключение, что наши дома подлежат к восстановлению, и нужен капитальный ремонт. Я просто не представляю... Мы не согласны с этим. Как так? Эта вода простояла три недели. В домах грибок, сырость. Кто нам даст гарантию, что этот дом простоит полгода. Наше требование одно. Мы требуем переселить нас всех", - говорит местная жительница Айгуль Бейсембаева.

Не согласны с заключением технического обследования владельцы 45 подтопленных этой весной домов в ауле. Они больше всего пострадали от стихии - оказались по крышу в воде. Сельчане обратились в местный акимат.

"Согласно результатам технического обследования в некоторых домах уже заключение вышло. Написано: капитальный ремонт. Жители не согласны. В связи с этим мы отдельно прорабатываем вопрос повторного технического обследования или привлечения другой организации для альтернативного решения. По итогам анализа дадим соответствующее заключение и дальше будем прорабатывать вопрос", - пояснил аким Бескольского сельского округа Канат Дарбаев.

Всего в населённом пункте от наводнения пострадало 206 домов. А в целом по области их насчитывается больше трёх тысяч.

Тем временем завершается обследование пострадавших домов всего Кызылжарского района. Здесь было подтоплено 1 546 жилищ. Исследовали состояние объектов и имущества семь компаний, в том числе приглашённые эксперты из столицы и Кокшетау.