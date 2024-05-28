Повторная утечка соляной кислоты произошла в Акмолинской области
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В Акмолинской области на безопасное расстояние отбуксировали аварийную цистерну с соляной кислотой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС Казахстана.
25 мая на станции Сарыоба Аршалынского района произошёл розлив соляной кислоты с одной из цистерн грузового состава. Причина — образовавшаяся трещина диаметром в полтора сантиметра.
Цистерна с опасным грузом была отбуксирована от основного состава. Спасателями Акмолинской области течь была устранена.
"27 мая при перекачке содержимого цистерны грузоперевозчиками произошла повторная утечка соляной кислоты. Течь была устранена сотрудниками ДЧС города Астаны. На данный момент цистерна отбуксирована на безопасное расстояние от села и близлежащего крестьянского хозяйства", — отмечается в сообщении МЧС РК.
Сотрудниками СЭС, местных исполнительных органов и органов гражданской защиты проводится дегазация в месте розлива. Угрозы жизни и здоровью населения нет.
"Ситуация находится на контроле развёрнутого оперативного штаба на месте произошедшей аварии", — отметил заместитель начальника ДЧС Акмолинской области Асхат Акильжанов.
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