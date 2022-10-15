Повторить подвиги легендарного Кажымукана попытались батыры из Кокшетау

Фото: пресс-служба управления физкультуры и спорта Акмолинской области

Необычное состязание состоялось в Акмолинской области.

В Кокшетау участникам "BATYRS’ BATTLE", восьмерым могучим мужчинам предложили повторить подвиги легендарного борца Кажымукана Мунайтпасова, передаёт BaigeNews.kz.

"Известно, что уже в 14 лет Кажымукан легко поднимал 80-килограммовые мешки. Поэтому атлеты соревновались в подъёме мешкотары. Кроме того, сгибали металлические прутья, состязались в борьбе на поясах-белдесу, поднимали природный камень и брёвна. И доказывали, что достойны звания батыров, как и прославленный Кажымукан", - рассказали в пресс-службе управления физической культуры и спорта Акмолинской области.

Инициатором мероприятия стал амбассадор Министерства культуры и спорта РК, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Сергей Цырульников. Организовал соревнования Казахстанский союз спортсменов.

Фото: пресс-служба управления физкультуры и спорта Акмолинской области

После напряжённой борьбы, пояс победителя завоевал мастер спорта Республики Казахстан по вольной борьбе Рустам Зынданулы.

Серебряным призёром стал трёхкратный чемпион мира по борьбе на поясах Бекбол Нурланулы.

Третье место занял Мастер спорта РК самбо и по греплингу Болат Ахметов.

Фото: пресс-служба управления физкультуры и спорта Акмолинской области

Как отметил руководитель управления физической культуры и спорта Акмолинской области Асет Букубаев, каждый из участников представлял страну на международных аренах.

"Отрадно, что такое необычное мероприятие проводим в преддверии празднования национального праздника День Республики. Мы видим реакция зрителей, все очень довольны и нам удалось их удивить. Все наши батыры — тренированные спортсмены, а именно борцы, тяжелоатлеты, пауэрлифтеры и так далее. Но ранее им никогда не приходилось выполнять то, чем прославился Кажымукан Мунайтпасов", — сказал Асет Букубаев.

А до начала мероприятие жители и гости города возложили цветы к барельефу великого палуана, который установлен на здании спортивного комплекса имени Кажымукана.

Напомним, Кажымукан Мунайтпасов — борец и цирковой артист, носил прозвище "Чёрный Иван".

Выступал на арене вместе с Иваном Поддубным и Иваном Заикиным, первым среди казахов стал чемпионом мира по французской борьбе. В общей сложности завоевал около 50 наград различного достоинства.

Происходил из бедняцкой семьи и с малых лет батрачил на баев, с 14 лет прославившись недюжинной силой. Впервые вышел на цирковую арену в Омске в 1901 году. Кажымукан Мунайтпасов боролся в 24 странах мира. В годы советской власти организовывал чемпионаты на территории Казахской АССР, а в 1926 году организовал первый в республике профессиональный театр. В годы Великой Отечественной войны пожертвовал все свои сбережения на строительство самолёта.