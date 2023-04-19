Повторение недопустимо — президент прокомментировал ситуацию на Экибастузской ТЭЦ

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Касым-Жомарт Токаев высказался по ситуации в Экуибастузе, где накануне зимой из-за аварии жители остались без тепла, а в городе был объявлен режим ЧС. Накануне на ТЭЦ произошло очередное ЧП. Специалисты выявили на теплоэлектростанции разгерметизацию котлоагрегата, передаёт BaigeNews.kz.

"Модернизация Экибастузского энергоузла является приоритетной задачей. Правительству и акимату нужно обеспечить своевременный запуск первого энергоблока ГРЭС-1 и строительство двух новых блоков ГРЭС-2. Это проекты странового масштаба. Что касается модернизации Экибастузской ТЭЦ и подготовки к следующему отопительному сезону, все планы должны быть реализованы в полном объёме и точно в срок. Повторение прошлогодней кризисной ситуации недопустимо", — сказал президент.

Напомним, с 28 ноября по 8 декабря 2022 года в связи с аварией на Экибастузской ТЭЦ и тепловых сетях в городе горняков объявили ЧС техногенного характера.