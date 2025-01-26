Между Латвией и Швецией был поврежден оптоволоконный кабель, пролегающий по дну Балтийского моря. Инцидент произошел в воскресенье, 26 января, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

По информации Латвийского государственного центра радио- и телевещания (LVRTC), которому и принадлежит поврежденный кабель, коммуникации соединяли латвийский город Вентспилс и шведский остров Готланд.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня в связи с инцидентом созвала совещание ответственных служб. Ее шведский коллега Ульф Кристерссон заявил, что Стокгольм, Рига и НАТО "тесно сотрудничают" в рамках расследования происшествия.

"На данный момент есть основания полагать, что кабель существенно поврежден и что повреждения вызваны внешним воздействием", - заявила представительница LVRTC Винета Спругайне. Между Вентспилсом и Готландом были зафиксированы перебои в передаче данных, также сообщили в LVRTC.

По факту повреждения кабеля возбуждено уголовное дело.

Латвийские военные обследовали судно, находящееся рядом с местом аварии, заявил на пресс-конференции командующий Военно-морскими силами Латвии адмирал Марис Поленцс. Он отметил, что судно, о котором идет речь, - это Michalis San, которое ходит под флагом Панамы, но сейчас направляется в Россию.