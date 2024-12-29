Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев раскрыл ряд причин, связанных с крушением самолета AZAL вблизи Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Report.

Об этом Алиев заявил в интервью Азербайджанскому телевидению.

"Разумеется, окончательная версия станет известна после вскрытия черных ящиков. Но и первоначальные версии достаточно обоснованы и опираются на факты. А факты заключаются в том, что азербайджанский гражданский самолёт получил повреждения извне на территории России, близ города Грозный, и практически потерял управление. Мы также знаем, что наш самолёт был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы. Это первое повреждение, нанесенное самолёту", — отметил глава Азербайджана.

Президент также сказал, что в результате огня, открытого с земли, сильно пострадала и хвостовая часть самолета.

Напомним, самолёт азербайджанской авиакомпании потерпел крушение 25 декабря под Актау. Воздушное судно выполняло рейс из Баку в Грозный. На борту было 67 человек, включая экипаж. 38 человек погибли, в том числе шесть казахстанцев. Выжить удалось 29 пассажирам, 27 из них были доставлены в Мангистаускую областную больницу. Врачи сообщили, что состояние шестерых "тяжёлых" пострадавших стабилизировалось, теперь специалисты проводят переговоры о их транспортировке.

В Азербайджане объявлен траур. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования главе Азербайджана. Также Ильхаму Алиеву позвонил президент РФ Владимир Путин, который принёс извинения азербайджанскому коллеге связи с тем, что трагический инцидент произошёл в воздушном пространстве России, и еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших.

Кроме того, по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

29 декабря в Актау прибыл аккредитованный наблюдатель ИКАО — Руководитель секции расследования авиационных происшествий, господин Тормодур Тормодсон. Таким образом для расследования крушения самолёта собрались 17 иностранных экспертов.