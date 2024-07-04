Повреждение обнаружили на дамбе в Туркестанской области

Филиал "Казводхоза" по Туркестанской области обнаружил повреждение на левосторонней дамбе канала 2Р-1 в Шардаринском районе, передаёт BaigeNews.kz.

Благодаря тому, что проблему обнаружили вовремя, удалось оперативно направить технику на восстановление дамбы.