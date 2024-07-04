Повреждение обнаружили на дамбе в Туркестанской области
Сегодня, 19:04
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Сегодня, 19:04Сегодня, 19:04
98Фото: Минводы
Филиал "Казводхоза" по Туркестанской области обнаружил повреждение на левосторонней дамбе канала 2Р-1 в Шардаринском районе, передаёт BaigeNews.kz.
Благодаря тому, что проблему обнаружили вовремя, удалось оперативно направить технику на восстановление дамбы.
"Это помогло предотвратить аварийную ситуацию. Сегодня канал работает стабильно", - сообщили в министерстве водных ресурсов и ирригации.