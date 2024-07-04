  • 4 Июля, 19:47
  • BAIGENEWS

Повреждение обнаружили на дамбе в Туркестанской области

Сегодня, 19:04
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Минводы Сегодня, 19:04
Сегодня, 19:04
98
Фото: Минводы

Филиал "Казводхоза" по Туркестанской области обнаружил повреждение на левосторонней дамбе канала 2Р-1 в Шардаринском районе, передаёт BaigeNews.kz.

Благодаря тому, что проблему обнаружили вовремя, удалось оперативно направить технику на восстановление дамбы.

"Это помогло предотвратить аварийную ситуацию. Сегодня канал работает стабильно", - сообщили в министерстве водных ресурсов и ирригации.

Самое читаемое

Наверх