Повредившего ногу туриста спасли в горах Алматы

  • 27 Августа, 14:49
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Сегодня, 13:18
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МЧС РК Сегодня, 13:18
Сегодня, 13:18
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Фото: МЧС РК

В МЧС обратился мужчина, сообщив, что его друг при спуске с пика Советов получил травму ноги, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, сообщение поступило 26 августа. Оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС в 17:25 часов выехала на помощь. В 20:28  часов группа спасателей  дошли до пострадавшего, оказали первую помощь и начали транспортировку при помощи горизонтальных  носилок к машине, где  ожидала бригада сотрудников Центра медицины катастроф.

Спасатели МЧС напомнили о некоторых  важных правилах похода в горы.

"Не  выходите  на маршрут в  одиночку, первую  часть пути  совершайте  в первой  половине дня, предупреждайте родных и близких о планируемом  времени возвращения в город",  — рекомендует МЧС.

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