Повредившего ногу туриста спасли в горах Алматы

В МЧС обратился мужчина, сообщив, что его друг при спуске с пика Советов получил травму ноги, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, сообщение поступило 26 августа. Оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС в 17:25 часов выехала на помощь. В 20:28 часов группа спасателей дошли до пострадавшего, оказали первую помощь и начали транспортировку при помощи горизонтальных носилок к машине, где ожидала бригада сотрудников Центра медицины катастроф.

Спасатели МЧС напомнили о некоторых важных правилах похода в горы.