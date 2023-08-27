Повредившего ногу туриста спасли в горах Алматы
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В МЧС обратился мужчина, сообщив, что его друг при спуске с пика Советов получил травму ноги, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, сообщение поступило 26 августа. Оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС в 17:25 часов выехала на помощь. В 20:28 часов группа спасателей дошли до пострадавшего, оказали первую помощь и начали транспортировку при помощи горизонтальных носилок к машине, где ожидала бригада сотрудников Центра медицины катастроф.
Спасатели МЧС напомнили о некоторых важных правилах похода в горы.
"Не выходите на маршрут в одиночку, первую часть пути совершайте в первой половине дня, предупреждайте родных и близких о планируемом времени возвращения в город", — рекомендует МЧС.
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