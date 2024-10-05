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Повредил авто, разбил домофон кирпичом: троих вандалов наказали в Астане

Сегодня, 01:08
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акимат Астаны Сегодня, 01:08
Сегодня, 01:08
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Фото: акимат Астаны

В Астане установили и привлекли к ответственности вандалов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Утром 30 сентября 35-летний астанчанин намеренно повредил шлагбаум возле дома. Аналогичный случай произошёл на следующий день, уже в ночное время.

Мужчина 48 лет в состоянии алкогольного опьянения повредил крыло, бампер автомобиля. Своими действиями он нанёс существенный ущерб чужому имуществу.

Ранним утром пьяный 26-летний житель кирпичом разбил домофон подъезда. Все троих нашли и привлекли к ответственности за содеянное.

Стоит отметить, что с начала года в Астане проводятся профилактические работы в рамках акции "Стоп, вандал". За это время суд наказал более 250 человек за умышленную порчу чужого имущества, загрязнение мест общего пользования, повреждение зданий и жилых помещений.

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