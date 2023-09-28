Повлияют ли российские санкции против акционера Air Astana на работу авиакомпании
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Министр транспорта Марат Карабаев прокомментировал вопрос о том, может ли повлиять санкции против акционера Air Astana на работу компании, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Компания Air Astana - наш национальный оператор, мажоритар - Казахстан. Поэтому компания будет работать в штатном режиме. Никаких изменений в деятельности нашего национального оператора не будет", - сказал Марат Карабаев.
Глава КГА Талгат Ластаев в свою очередь добавил, что Казахстан с большим уважением относится к международным договорам, в первую очередь, к тем договорам и стандартам, выпущенным международной организацией гражданской авиации.
"В этом плане каких-то препятствий или оснований, чтобы были ограничения деятельности компании в связи с санкциями, не предусматриваются. Работаем строго на основе международных стандартов. Каких-либо последствий мы не видим", - указал он.