Повлияют ли российские санкции против акционера Air Astana на работу авиакомпании

Министр транспорта Марат Карабаев прокомментировал вопрос о том, может ли повлиять санкции против акционера Air Astana на работу компании, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Компания Air Astana - наш национальный оператор, мажоритар - Казахстан. Поэтому компания будет работать в штатном режиме. Никаких изменений в деятельности нашего национального оператора не будет", - сказал Марат Карабаев.

Глава КГА Талгат Ластаев в свою очередь добавил, что Казахстан с большим уважением относится к международным договорам, в первую очередь, к тем договорам и стандартам, выпущенным международной организацией гражданской авиации.