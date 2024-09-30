Повлияет ли строительство АЭС на уровень Балхаша ответил министр водных ресурсов
Сегодня, 16:24
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Сегодня, 16:24Сегодня, 16:24
228Фото: Минводы
Потребление воды для нужд АЭС не окажет значительного влияния на уровень озера Балхаш. Об этом, ссылаясь на расчёты, сообщил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов, передаёт BaigeNews.kz.
"Для охлаждения будет многократно использоваться одна и та же вода. Это также исключает сброс использованной воды в водоёмы. Наше министерство будет вести постоянный мониторинг уровня озера и водопотребления на АЭС. В том числе путём внедрения приборов учёта и сбора данных в Информационно-аналитическом центре водных ресурсов", – сообщил Нуржигитов.
С начала года, по данным ведомства, в Балхаш поступило более 12 миллиардов кубометров воды. Это необходимый для поддержания оптимального уровня объём.
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