Повлияет ли строительство АЭС на уровень Балхаша ответил министр водных ресурсов

Потребление воды для нужд АЭС не окажет значительного влияния на уровень озера Балхаш. Об этом, ссылаясь на расчёты, сообщил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов, передаёт BaigeNews.kz.

"Для охлаждения будет многократно использоваться одна и та же вода. Это также исключает сброс использованной воды в водоёмы. Наше министерство будет вести постоянный мониторинг уровня озера и водопотребления на АЭС. В том числе путём внедрения приборов учёта и сбора данных в Информационно-аналитическом центре водных ресурсов", – сообщил Нуржигитов.

С начала года, по данным ведомства, в Балхаш поступило более 12 миллиардов кубометров воды. Это необходимый для поддержания оптимального уровня объём.