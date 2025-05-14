Конфликт между Индией и Пакистаном пока не урегулирован окончательно. Главы внешнеполитических ведомств ядерных держав обмениваются заявлениями. Стороны приостановили военные операции. При этом Индия частично возобновила подачу воды в Пакистан. Станет ли этот шаг восстановлением диалога и чем чревато обострение конфликта между этими республиками для Казахстана, разбирался корреспондент BaigeNews.kz.

Товарооборот Казахстана с Индией, по итогам прошлого года, превысил 970 миллионов долларов США. Почти половина суммы приходится на экспорт, который, к слову, возрос более чем на 3 %. Наша страна поставляет в индийскую республику довольно широкий перечень товаров. Это сырая нефть, водород, инертные газы, серебро, титан и изделия из него, каменный уголь, ферросплавы, хром, германий и другие редкие металлы. При этом импорт, по информации министерства торговли и интеграции, в прошлом году снизился почти на 12 %. Из Индии к нам завозят лекарства, расфасованные для розничной продажи, телефонные аппараты, чай, оборудование для сортировки и измельчения грунта, керамическую плитку, вакцины, грузовые авто, а также дорожную и строительную технику.

По данным министерства туризма и спорта, в прошлом году Индию посетили свыше 8200 туристов из Казахстана. А в нашей республике побывали 146 тысяч индийских граждан. Индия на втором месте после Китая по количеству туристов. Интерес растет, способствуют тому прямые рейсы и упрощенный визовый режим.

Прямые международные рейсы еженедельно выполняются и в Пакистан. С ними мы наторговали почти на 53 миллиона долларов США. При этом более чем в 2 раза увеличился экспорт в эту республику. В основном отправляли сельхозпродукцию. Это лук, чеснок, бобовые и семена льна. А завозили цитрусовые, лекарства и текстиль. Такие данные приводят в центре развития торговой политики QazTrade при министерстве торговли и интеграции.

Противостояние же между Индией и Пакистаном длится давно, а взаимоотношения между странами остаются сложными на протяжении почти 80 лет, напоминает политолог Аман Мамбеталиев. В мире же есть несколько таких постоянных конфликтов, причем в ключевых регионах. Они продолжаются десятилетиями и могут обостряться временами, переходя в "горячую" фазу. Такие конфликты политологи называют "замороженными".

"Если обратится к истории, с момента обретения независимости на территории бывшей британской колонии было сформировано несколько государств. Это более буддийский Бирма, ныне Мьянма. Индуистский – это Индия. И мусульманский Пакистан, который впоследствии раскололся на две части: Бангладеш и нынешний Пакистан. И во время распределения субъектов в каждом регионе проходила различная система верификации, то есть определения уровня самостоятельности, кто в какую страну из новообразованных собирается присоединиться. Так вот, Джамму и Кашмир – штат, который является сейчас ключевым, на тот момент, да и сейчас в большинстве своем является этнически и религиозно мусульманским. Но руководитель этого штата был индуистом, и он определил свое видение в составе Индии", - поясняет Аман Мамбеталиев.

Поскольку большинство населения были мусульманами, продолжает политолог, они не приняли этот факт и конфликт остался неразрешенным. При приобретении независимости произошло военное столкновение, власти применили тяжелое вооружение. Часть территории нынешних штатов Джамму и Кашмир была полностью определена военными силами Пакистана, а часть - индийскими.

"Мандатом ООН штат остался более-менее разграниченным по линии определения границ и такая ситуация, статус-кво сохранялись долгое время. На протяжении обретения независимости государства иногда переходили в горячую стадию взаимоотношений, то есть военные конфликты были. (…) Недавно в Индии к власти пришли боле правые силы во главе с нынешним премьер-министром Нарендра Моди, который более жесткую позицию высказал. А триггером послужил террористический акт, во время которого пострадали паломники, преимущественно граждане Индии. Это спровоцировало обострение конфликта", - объясняет эксперт.

Индийская сторона обвинила Пакистан в поддержке террористических сил, но последние это отрицают. Индия, в свою очередь, объявила военную операцию "Синдур" и нанесла ряд ударов по террористической инфраструктуре, как утверждают представители этой страны. Тем временем, в Пакистане заявили о жертвах среди мирного населения.

Судить же о том, что может что-то резко измениться во взаимоотношениях с этими странами, рано. Казахстан взаимодействует как с Индией, так и Пакистаном. Однако любой конфликт наша республика считает неприемлемым.

Все противоречия должны решаться в рамках принятых соглашений. В первую очередь, речь об уставе ООН. Такая позиция остается неизменной: все противостояния, в которых есть жертвы среди мирного населения, всячески осуждаются нашей республикой, подчеркивает Аман Мамбеталиев.

"Если мы вспомним во время сирийского и арабо-израильского конфликтов, Казахстан выступал за мирное урегулирование. Что касается наших взаимоотношений, наша страна в последнее время ведет активную дипломатическую работу по поиску альтернативных путей. Мы понимаем, что геополитический мир очень сильно меняется. Эти трансформации влекут определенные последствия. Но наша республика ищет среди этих кризисных явлений возможности. Из этой ситуации мы открыли для себя южное направление. Напомню, был подписан ряд соглашений с Индией и Пакистаном. Вот сейчас казахстанская сторона собирается строить железную дорогу в Афганистан, которая будет проходить до портов обоих государств. Это новые маршруты, которые позволят открыть новые возможности для наших бизнесменов, в первую очередь. Эта работа продолжится", - рассказывает политолог.

Говоря о дальнейшем развитии ситуации, Аман Мамбеталиев обращает внимание на то, что эти государства обладают ядерным арсеналом. Обе стороны оценивают все риски и не должны допустить усугубления конфликта. Судя по динамике событий, произошло очередное обострение, которое может затянуться в виду предстоящих выборов в Индии. Однако он не перерастет в более масштабный. Поэтому политолог не видит препятствий и рисков, которые могли бы существенно повлиять на наши экономические взаимоотношения. Прекращать их Казахстан не собирается ни с одной из сторон конфликта, так как они взаимовыгодны. Говоря о череде изменений, которые происходят сейчас в мире, эксперт подчеркивает, что те соглашения, которые были приняты после Второй мировой войны, уже не устраивают большинство государств.

"Наш президент неоднократно говорил о реанимировании международных объединений, в том числе и ООН, того же Совета безопасности. Мы видим, что организации, созданные для предотвращения конфликтов, уже не справляются с этой ролью и требуются новые механизмы, системы урегулирования. Число конфликтов растет, урегулировать их становится все сложнее, это говорит об общей трансформации геополитики в мире. Идет некий отток от глобалистских интеграционных процессов. (…) И как политолог могу сказать, в истории событий часто такое бывает, когда мировой порядок выстраивается на немного несправедливых взаимоотношениях, когда возникает определенный единый доминирующий центр", - отмечает Мамбеталиев.

Долгое время после холодной войны это был коллективный Запад. Сейчас появилось множество новых государств, так называемых "серединных" держав регионального масштаба. Их лидеры пытаются решать свои вопросы различными способами, порой весьма неприемлемыми, говорит политолог. Есть определенные силы, которым это выгодно, но в любом конфликте страдает, в первую очередь, гражданское население. Что касается Индии и Пакистана – это две густонаселенные страны. В Индии проживает около полутора миллиарда человек, в Пакистане – свыше 200 миллионов. Чтобы представители сторон сели за стол переговоров, нужно давление со стороны международного сообщества.

"У нас в Центральной Азии было несколько стычек, напомню, между Таджикистаном и Кыргызстаном поле развала Советского союза. Это определенные территориальные споры по поводу границы были. И вот недавно было принято, как его назвали сами участники, историческое решение между Узбекистаном, Кыргызстаном и Таджикистаном, что, без сомнения, не может не радовать. Это показательный процесс, потому что во всем мире наоборот происходят глобальные антиинтеграционные процессы, и они усиливаются", - делится эксперт.

Государства Центральной Азии имеют одинаковые проблемы и пытаются решать их сообща. При этом, по мнению Мамбеталиева, Казахстан задает вектор дипломатических отношений, который может быть примером для других.

Политолог Айдар Амребаев напоминает, индо-пакистанский конфликт берет свое начало еще со времен британского протектората, когда Индия была целостным пространством. После того, как прошла деколонизация, образовались два суверенных государства, - индо-буддистская Индия и Пакистан, преимущественно с мусульманским населением.

"Вот эта проблема незавершенности постколониального дискурса и трудный процесс обретения полноценной независимости с обеих сторон продолжает оказывать давление на состояние двусторонних отношений Индии и Пакистана. Одним из камней преткновения является Кашмир с преобладающим мусульманским населением и спорной принадлежностью. Это исторический цивилизационный конфликт, имеющий достаточно глубокие корни. И поэтому я не думаю, что он может быть в одночасье и окончательно разрешен. Полагаю, что он будет "тлеть" на протяжении еще долгого периода", - прогнозирует Айдар Амребаев.

Современные международные отношения, отмечает политолог, характеризуются турбулентностью. Появляются и продолжают расширяться линии разломов, связанные с самыми разными причинами: от экономических и политических до исторических и цивилизационных. По его мнению, повлиять на глобальную ситуацию нынешний конфликт между Пакистаном и Индией не может. Что касается регионального контекста, то необходимо учитывать, что оба государства являются членами Шанхайской Организации Сотрудничества, в состав которой входит и Казахстан.

"Это означает, что, в общем-то, статус и эффективность ШОС будет значительно снижена, вследствие имеющихся разногласий между Индией и Пакистаном. К тому же, решение в этой организации принимаются всеобщим консенсусом. То есть если одно какое-то государство-участник возражает против той или иной резолюции, то это решение отвергается. В ситуации неприятия одной из этих стран позиции другой, достичь компромисса окажется достаточно сложным делом. В результате пострадают интересы других стран-участниц, как и всей организации в целом. Поэтому мы испытаем таким косвенным образом, влияние этого конфликта на качество нашего участия в ШОС. В частности, будет снижен эффект от нашего совместного участия в экономических проектах организации", - комментирует спикер.

Как известно, основой повестки ШОС является борьба с такими явлениями, как терроризм, сепаратизм, экстремизм и религиозный радикализм. И в нашей стране уделяется достаточно большое внимание противостоянию этим негативным явлениям.

"Я был в Пакистане и в Индии. Это страны с высокой степенью уязвимости к этим явлениям. При этом, в Пакистане учится достаточно большое число студентов из Центральной Азии и они учатся преимущественно в религиозных учебных заведениях. Чему их обучают? Какие религиозные доктрины они изучают, это еще большой вопрос. Известна популярность исламистской группы "Таблиги Джамаат - это миссионерские группы мусульман радикального характера. И, конечно, для Казахстана в плане превентивной деятельности государства по предотвращению исламского радикализма это имеет большое значение. К этому нужно очень внимательно отнестись. Также надо иметь в виду и большое число студентов из Индии и Пакистана в нашей стране. И в отношении тех экономических проектов, которые реализуются в Казахстане, несколько сужается поле экономической деятельности", - предупреждает Айдар Амребаев.

Казахстан является участником китайской инициативы "Один пояс – один путь". Индия разрабатывает альтернативный транспортно-логистический маршрут. Поэтому для защиты нашего экономического суверенитета необходимо диверсифицировать участие в проектах, говорит политолог. Нашей республике, разумеется, выгоден мир и стабильность в регионе.

"Экономика не развивается там, где гремят пушки. Как говорится: "деньги любят тишину". В принципе южное направление - выход в Индийский океан для стран Центральной Азии – это очень хорошая возможность. Мы заинтересованы в том, чтобы регион был интегрирован вокруг общих интересов поступательного экономического развития и совместного процветания. Для Казахстана – это тоже важно, мы же являемся страной, которая "заперта" на континенте. Для нас важно иметь диверсифицированные транспортно-логистические коридоры, например, через Китай есть возможность выхода на побережье Тихого океана. В южном направлении через Афганистан и Пакистан к Индийскому океану. В западном направлении через Каспий, Черное море в Средиземное море", - рассуждает политолог.

Что касается дальнейшего развития ситуации, то все державы, которые имеют в арсенале ядерное оружие, понимают наличие "красных флажков". В условиях биполярной системы ядерное оружие в большей степени было инструментом сдерживания. Он надеется, что в ситуации с Индией и Пакистаном также должна сработать эта модель ограниченных угроз.

"В ШОС Китай поддерживает Пакистан, а Индию поддерживает Россия. Я думаю, в прекращении таких действий сыграли консультации представителей этих стран. Полагаю, что ими были поданы сигналы о том, что противоречия лучше решать не на полях сражений, а на мирных переговорах", - заключил Айдар Амребаев.

Мировой порядок меняется, а число таких конфликтов будет расти. Не исключено и появление новых горячек точек. Казахстан же продолжает придерживаться позиции мирного урегулирования любого спора. Что касается противостояния между Индией и Пакистаном, то пока стороны соблюдают соглашение о взаимном прекращении огня, которого они достигли ранее. Тем не менее, накануне СМИ сообщили о том, что индийские военные сбили 12 беспилотников на юге Кашмира. Прозвучали взрывы и на северо-востоке штата Пенджаб. Точка почти в вековом конфликте не поставлена.