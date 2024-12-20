Под одной из опор линии электропередачи в районе улиц Момышулы-Монке би в Алматы нашли повешенного человека, передаёт BaigeNews.kz.

Кадры с места событий появились в Сети.

В департаменте полиции города сообщили, что по факту в УП Алатауского района возбуждено уголовное дело. Обстоятельства и мотив устанавливают.