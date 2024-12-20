Повешенного человека нашли у дороги в Алматы
Инцидент прокомментировали в полиции.
Сегодня, 17:00
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Сегодня, 17:00Сегодня, 17:00
102Фото: baigenews.kz
Под одной из опор линии электропередачи в районе улиц Момышулы-Монке би в Алматы нашли повешенного человека, передаёт BaigeNews.kz.
Кадры с места событий появились в Сети.
В департаменте полиции города сообщили, что по факту в УП Алатауского района возбуждено уголовное дело. Обстоятельства и мотив устанавливают.
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