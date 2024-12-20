  • 20 Декабря, 17:26
  • BAIGENEWS

Повешенного человека нашли у дороги в Алматы

Инцидент прокомментировали в полиции.

Сегодня, 17:00
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00
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Фото: baigenews.kz

Под одной из опор линии электропередачи в районе улиц Момышулы-Монке би в Алматы нашли повешенного человека, передаёт BaigeNews.kz.

Кадры с места событий появились в Сети.

В департаменте полиции города сообщили, что по факту в УП Алатауского района возбуждено уголовное дело. Обстоятельства и мотив устанавливают.

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