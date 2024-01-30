Поверив рассылке в Telegram, кокшетауцы вложили в финпирамиду 291 млн тенге

В Кокшетау руководитель структурного подразделения финпирамиды Chia Tai Tianging незаконно привлекла в оборот 291 миллион тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области

Сотрудники АФМ установили, что в Кокшетау руководитель структурного подразделения финансовой пирамиды "Chia Tai Tianging" привлекала инвесторов через мессенджер Telegram. Женщина обещала новым вкладчикам гарантированный доход на постоянной основе без всякого риска. Так она привлекла 291 миллион тенге.

"В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в суде, иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК распространению не подлежит", - сообщили в ведомстве.

Отмечается также, что проверить компанию на наличие признаков финпирамид возможно посредством Telegram-бота "Baiqa, piramida!"