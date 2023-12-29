Повара со стафилококком работали в детских лагерях Бурабая
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В двух детских лагерях Бурабайского района Акмолинской области у поваров обнаружен стафилококк, а в пробах еды найдена кишечная палочка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.
Помимо этого, в трёх частных лагерях курортной зоны Бурабай отсутствовала лицензия на оказания медицинской помощи, в медпунктах использовали просроченные лекарства.
Кроме этого, в детском лагере Аккольского района вовсе не было лекарств, а районная больница находится в 40 километрах от лагеря.
"В целом при осмотре большинства учреждений установлены неудовлетворительные условия проживания", - говорят прокуроры.
Также отмечается, что приведенные вышеуказанные примеры не единичны.
В надзорном органе напомнили, что не так давно прокуроры обнаружили в детских лагерях спиртные напитки, самогонный аппарат, пневматическая винтовка, крысиный яд хранившийся вместе с едой, различные запрещенные предметы и другие нарушения.
"По данным фактам в уполномоченные органы внесены акты надзора, 40 лиц привлечены к административной и дисциплинарной ответственности, наложены миллионные штрафы, деятельность двух детских лагерей приостановлена. Оказывавшая воспрепятствование деятельности проверяющих прокуроров руководитель частного лагеря привлечена к административной ответственности.
По результатам проверки внесены предложения в части организации детского отдыха, разработан план устранения выявленных нарушений", - заключили в прокуратуре.
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