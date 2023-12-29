Повара со стафилококком работали в детских лагерях Бурабая

В двух детских лагерях Бурабайского района Акмолинской области у поваров обнаружен стафилококк, а в пробах еды найдена кишечная палочка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

Помимо этого, в трёх частных лагерях курортной зоны Бурабай отсутствовала лицензия на оказания медицинской помощи, в медпунктах использовали просроченные лекарства.

Кроме этого, в детском лагере Аккольского района вовсе не было лекарств, а районная больница находится в 40 километрах от лагеря.

"В целом при осмотре большинства учреждений установлены неудовлетворительные условия проживания", - говорят прокуроры.

Также отмечается, что приведенные вышеуказанные примеры не единичны.

В надзорном органе напомнили, что не так давно прокуроры обнаружили в детских лагерях спиртные напитки, самогонный аппарат, пневматическая винтовка, крысиный яд хранившийся вместе с едой, различные запрещенные предметы и другие нарушения.