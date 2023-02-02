Поваров двух крупных ресторанов Алматы осудили за сбыт наркотиков

Фото: polisia.kz

Повара в двух крупных ресторанах Алматы промышляли сбытом наркотиков. Оба выслушали приговоры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

О задержании сообщали в мае 2022 года.

"Тогда повар одного из элитных ресторанов, 49-летний гражданин М., был задержан на рабочем месте после того, как нами был произведён оперативный закуп гашиша. При обыске по месту жительства подозреваемого также обнаружили гашиш в двух спичечных коробках и круглый сверток со спрессованным гашишем. В другом случае наркосбытом промышляла повар – женщина. По месту жительства гражданки Д., 1980 года рождения, в Карасайском районе Алматинской области, обнаружен пакет с порошкообразным веществом", – рассказал начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП города Ерлан Алмагамбетов.

Приговорами судов Ауэзовского и Алмалинского районов наркодельцы признаны виновными в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 296 и частью 1 статьи 297 Уголовного Кодекса РК. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.