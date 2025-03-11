Повара задержали за сбыт наркотиков в Алматы
Мужчину повязали на рабочем месте.
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В Алматы задержали повара кафе за сбыт наркотиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
По информации полиции, мужчина использовал свою работу для продажи запрещённых веществ.
"Гашиш он сбывал прямо на рабочем месте, используя кафе как прикрытие для своей преступной деятельности. После оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств дела, повар задержан. В результате обысков изъяты наркотики и другие предметы, имеющие отношение к незаконному обороту наркотических средств", - сообщил начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Мурат Жумабаев.
Задержанный взят под стражу. Проводится расследование для установления всех фактов преступной деятельности и возможной причастности других лиц.
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