Повара из Кокшетау задержали борцы с экстремизмом в одном из ресторанов
Сегодня, 20:36
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Сегодня, 20:36Сегодня, 20:36
95Фото: polisia.kz
Иностранца, находящегося в розыске, задержали акмолинские полицейские. 37-летнего мужчину искали по обвинению в хулиганстве согласно уголовному кодексу Республики Узбекистан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сотрудниками управления по борьбе с экстремизмом ДП Акмолинской области фигуранта задержали в одном из ресторанов областного центра.
В розыск 27 февраля 2023 года его объявило главное управление внутренних дел Ташкента. Узнав об этом, злоумышленник покинул пределы страны и выехал в Казахстан. Сначала в Шымкент, а после в Кокшетау, где решил скрываться, устроившись работать поваром.
Рассматривается вопрос об экстрадиции задержанного в Узбекистан, где ему предстоит предстать перед судом.
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