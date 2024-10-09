Повара из Кокшетау задержали борцы с экстремизмом в одном из ресторанов

Иностранца, находящегося в розыске, задержали акмолинские полицейские. 37-летнего мужчину искали по обвинению в хулиганстве согласно уголовному кодексу Республики Узбекистан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками управления по борьбе с экстремизмом ДП Акмолинской области фигуранта задержали в одном из ресторанов областного центра.

В розыск 27 февраля 2023 года его объявило главное управление внутренних дел Ташкента. Узнав об этом, злоумышленник покинул пределы страны и выехал в Казахстан. Сначала в Шымкент, а после в Кокшетау, где решил скрываться, устроившись работать поваром.

Рассматривается вопрос об экстрадиции задержанного в Узбекистан, где ему предстоит предстать перед судом.



