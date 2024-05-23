Повар не причём, штрафы платит бизнес: конфликт в сфере школьного питания разгорелся в Астане

Поставщики школьного питания Астаны возмущены действиями Департамента санитарно-эпидемиологического контроля столицы, который с начала года выписал им 110 штрафов. Обе стороны были выслушаны на очередном заседании Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Ассоциация розничной торговли и общественного питания пожаловалась в городской филиал Палаты предпринимателей на сложившуюся негативную тенденцию в сфере школьного питания. В частности, санитарная служба не разграничивает ответственность между работниками и индивидуальным предпринимателем, а к административной ответственности привлекает исключительно субъект предпринимательства, так как в этом случае размер штрафа гораздо выше.

Как сообщил директор столичной Палаты Канат Алин, с января по апрель 2024 года Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля города Астаны проведены проверки в сфере школьного питания в отношении 12 субъектов предпринимательства. Все 12 субъектов предпринимательства привлечены к ответственности по части 1 статьи 425 КоАП. При составлении административных материалов Департамент не принимает во внимание ответственных лиц, которые назначены ответственными за соблюдение технологических процессов, торговое соседство и прочее.

"Усилиями государственных органов предприниматели оказываются заложниками своих нерадивых работников вследствие неверного, на наш взгляд, толкования действующего административного законодательства. Обращаем ваше внимание на то, что нарушение товарного соседства продуктов, просроченная санитарная книжка работника, отсутствие сетки на голове у повара, нерабочая вентиляция влекут за собой равное административное взыскание, по которому привлекается субъект предпринимательства в размере 230 МРП, что составляет более 800 тысяч тенге. В связи с чем, остается открытым вопрос, как субъект предпринимательства должен доказывать свою невинность? И не является ли данное обстоятельство нарушением принципа "презумпции невиновности" в отношении предпринимателей?" - отметил Алин.

Он добавил, что Палата предпринимателей города Астаны выражает свою обеспокоенность в связи со сложившейся практикой административного производства с обвинительным уклоном в отношении субъектов предпринимательства и считает, что необходимо разграничивать ответственность при составлении административного акта.

Вице-президент Ассоциации розничной торговли и общественного питания РК Марина Лаптева отметила, что ранее этот вопрос уже поднимался в рамках отраслевого совета.

"Департамент уже был однажды приглашён, позиция бизнеса была озвучена. Мною была направлена официальная позиция в Департамент и получен ответ, что нет, у них полномочий всё-таки нет. При этом аналогичные запросы были отправлены по всей республике. Из 10 регионов мы получили противоположный ответ. 10 регионов мне ответили, что да, совершенно верно, 425 статья КоАП предусматривает ответственность физических лиц. Только в Астане привлекают исключительно субъектов бизнеса. Я считаю, это серьезный повод для беспокойства, не только сферы школьного питания, но и сферы розничной торговли, общественного питания", - сказала она.

При этом Комитет санэпидконтроля, который является разработчиком этих правил, также считает правомерным привлекать к ответственности физические лица. Эта позиция была доведена до Департамента, однако до сих пор привлекаются исключительно субъекты предпринимательства, отметила Лаптева.

"Считаем, что мы наполняем бюджет налоговыми поступлениями, мы не должны его наполнять вот такими надуманными штрафами", - добавила вице-президент Ассоциации.

Руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля по городу Астана Сархат Бейсенова в свою очередь отметила, что после вынесения протокола каждый предприниматель имеет полное право обжаловать его в суде. Однако, по её словам, никто не воспользовался данным правом, все предпочли заплатить штраф с 50%-ой скидкой в течение 7 дней. Она высказала предположение о том, что если бы у предпринимателей действительно были претензии, они воспользовались бы правом рассмотреть решение протокола в суде.

Далее глава ДСЭК сослалась на 27 статью Предпринимательского кодекса, в которой говорится, что субъекты предпринимательства обязаны соблюдать законодательство РК, права и законные интересы физических и юридических лиц, обеспечивать безопасность и качество товаров, работ и услуг в соответствии с требованием РК.

Кроме того, ссылаясь на 33 статью КоАП РК, она отметила, что привлечение работников предпринимательской деятельности к административной ответственности, как физических лиц, неправомерна.

"Вот наша позиция, по которой мы работаем. И не первый год работаем. Почему-то только вот в этом году начал рассматриваться этот вопрос как проблемный", - недоумевает Сархат Бейсенова.

Члены Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции также высказали свою точку зрения по этому вопросу.

Мирас Шекенов отметил, что слова о возможности обжалования протоколов являются не совсем корректными, поскольку государством выделяется льготный период на оплату штрафов. Если они обращаются в суд, дело затягивается, соответственно, за это время штраф увеличится в сумме в два раза. Поэтому предприниматели не идут на эту процедуру, потому что не рискуют получить штраф в двойном размере. Кроме того, Шекенов указал на наличие коррупционных рисков в этом деле.

"Во всей этой ситуации я вижу очень большие коррупционные риски. Понятно, что мораторий закончился, что давно не проверяли бизнес. Общие задачи и бизнеса, и госорганов лежат в том, чтобы была безопасность. Но коррупционный риск в том, что проверяющие запросто могут трактовать наказание либо таким, либо другим образом. Приходят и говорят, хотите, мы оштрафуем одного человека, или ходите мы оштрафуем предприятие. Завтра эта проблема появится. Это очень печалит. Госорган должен чётко разбираться, а не выписывать протокола и штрафы", - заявил Шекенов.

Его коллега Ануарбек Скаков заметил другую любопытную тенденцию.

"У нас получается у каждого госоргана свой Кодекс об административных правонарушениях. Раньше, когда действовал Кодекс 2001 года, каждый госорган его трактовал так, что можно привлекать к ответственности одновременно и предпринимателя, и директора, и сотрудника. По одному нарушению могли три раза оштрафовать. В Кодексе от 2014 года это правонарушение было устранено, прямо написали, если привлекают к ответственности юридическое лицо, то сотрудников повторно не могут, это будет уже двойное привлечение. Теперь получается госорган Астаны решил свою собственную практику внедрить, которая противоречит практике других госорганов. У нас очень часто привлекают к административной ответственности за продажу алкоголя лицам, не достигшим 18 лет. Привлекают же не директора магазина, а продавца, который продал. Не вызывает сомнение у контролирующего органа, кто здесь виновен. Они не говорят, что есть трудовой договор, что все его действия одобрены директором магазина. Почему здесь госорган свой Налоговый кодекс, свой Административный кодекс решил применить не понятно", - сказал юрист.

Он рекомендует обратиться в прокуратуру, чтобы она в рамках своих полномочий проверила законность привлечения к административной ответственности субъектов бизнеса в данной сфере и вынесла своё заключение о законности или незаконности действий контрольного органа.

Болат Кельдибеков причиной таких разногласий считает поверхностность Административного кодекса.