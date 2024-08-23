Потушен пожар в садоводческом обществе Степногорска

Ночью в садовом обществе "Заря" города Степногорск произошло возгорание дачного дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

"Силами огнеборцев пожар полностью ликвидирован на площади 12 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, сообщили в МЧС", - говорится в сообщений ведомства.