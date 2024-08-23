Потушен пожар в садоводческом обществе Степногорска
Сегодня, 07:41
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Сегодня, 07:41Сегодня, 07:41
107Фото: скриншот с видео МЧС
Ночью в садовом обществе "Заря" города Степногорск произошло возгорание дачного дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
"Силами огнеборцев пожар полностью ликвидирован на площади 12 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, сообщили в МЧС", - говорится в сообщений ведомства.