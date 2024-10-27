25 қазан Республика күні
  • 28 Октября, 00:11
  • BAIGENEWS

Пожар в крупном ТРЦ Атырау потушен

Вчера, 23:15
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
скриншот с видео МЧС Вчера, 23:15
Вчера, 23:15
122
Фото: скриншот с видео МЧС

Пожар, охвативший ТРЦ "Baizaar" в Атырау, потушен, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

"Пожар ликвидирован на предварительной площади 1000 квадратных метров", - сообщили сотрудники ведомства.

Напомним, по предварительным данным, возгорание началось в складском помещении отдела "Детский Мир" на втором этаже трёхэтажного здания. Из горящего здания огнебоцы эвакуировали 80 человек, в том числе 45 детей. На месте происшествия создан штаб.

Самое читаемое

Наверх