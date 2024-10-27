Пожар в крупном ТРЦ Атырау потушен

Пожар, охвативший ТРЦ "Baizaar" в Атырау, потушен, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

"Пожар ликвидирован на предварительной площади 1000 квадратных метров", - сообщили сотрудники ведомства.

Напомним, по предварительным данным, возгорание началось в складском помещении отдела "Детский Мир" на втором этаже трёхэтажного здания. Из горящего здания огнебоцы эвакуировали 80 человек, в том числе 45 детей. На месте происшествия создан штаб.