Потушен пожар в горной местности в Алматы

В Медеуском районе Алматы загорелся жилой дом в одном из садоводческих товариществ, расположенного в горной местности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

"Несмотря на отсутствие подъездных путей для спецтехники, огнеборцы преодолели часть пути по крутому склону в пешем порядке, проложили рукавные линии длинной 700 метров и приступили к тушению", - сообщили сотрудники МЧС.

При тушении пожара были обнаружены и эвакуированы 2 газовых баллона объемом по 25 литров.