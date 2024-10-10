Потушен ночной пожар в Астане
Сегодня, 03:42
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Сегодня, 03:42Сегодня, 03:42
123Фото: МЧС РК
В районе Сарыарка на переулке Жоламан произошло возгорание кровли двухэтажного жилого дома, кухонного и мангального помещения. передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
"Пожар площадью 200 квадратных метров ликвидирован силами ДЧС. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - сообщили сотрудники МЧС.
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