  • 10 Октября, 04:51
  • BAIGENEWS

Потушен ночной пожар в Астане

Сегодня, 03:42
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 03:42
Сегодня, 03:42
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Фото: МЧС РК

В районе Сарыарка на переулке Жоламан произошло возгорание кровли двухэтажного жилого дома, кухонного и мангального помещения. передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

"Пожар площадью 200 квадратных метров ликвидирован силами ДЧС. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - сообщили сотрудники МЧС.

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