Потушен ночной пожар в Астане

В районе Сарыарка на переулке Жоламан произошло возгорание кровли двухэтажного жилого дома, кухонного и мангального помещения. передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

"Пожар площадью 200 квадратных метров ликвидирован силами ДЧС. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - сообщили сотрудники МЧС.