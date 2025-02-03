В Мадриде начался суд против бывшего президента футбольной федерации Испании Луиса Рубиалеса. Ему грозит тюремное заключение за поцелуй футболистки Дженни Эрмосо без её согласия после победы испанской сборной на чемпионате мира по футболу в 2023 году. События на чемпионате привели к масштабному политическому скандалу и положили начало движению #SeAcabó ("Все кончено") за равные права в мировом женском футболе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC Russian.

Футболистка Дженни Эрмосо выступила в суде и заявила, что "никогда" не соглашалась на этот поцелуй.

"Я ничего не слышала и не понимала. Следующее, что он сделал, — схватил меня за уши и поцеловал в губы", - сказала спортсменка.

По словам Эрмосо, "поцелуй в губы имеет подтекст, выходящий за рамки вежливости и дружбы" и не может быть сделан без согласия.

Луиса Рубиалеса обвиняют в сексуализированном насилии, а также в оказании давления на спортсменку с целью заставить её заявить, что всё происходило по "обоюдному согласию". Уголовное дело против него начали расследовать в сентябре 2023 года, через несколько недель после инцидента на чемпионате мира.

Сторона обвинения требует для Рубиалеса два с половиной года тюремного заключения: один год за сексуализированное насилие и ещё полтора года за оказание давления.

Вместе с ним по делу проходят ещё трое коллег: экс-тренер женской сборной Испании, бывший спортивный директор Королевской испанской футбольной федерации и бывший глава её маркетингового отдела. Их обвиняют в давлении на Дженни Эрмосо.

Все фигуранты отрицают свою вину. Судебные заседания по делу должны продлиться до 19 февраля.

Скандал с участием Луиса Рубиалеса произошёл в августе 2023 года во время церемонии вручения наград на чемпионате мира по женскому футболу в Сиднее. После победы женской сборной Испании Рубиалес прямо на трибуне поцеловал в губы нападающую команды Дженни Эрмосо. По его словам, это было сделано в эйфории победы и с согласия футболистки.

Поцелуй во время чемпионата мира привёл к масштабному скандалу. Действия Рубиалеса осудили на тот момент исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес и многие политики. Более 80 футболисток, включая Эрмосо, отказались играть за сборную Испании, пока Рубиалес остаётся на своем посту.

Осенью 2023 года Луис Рубиалес подал в отставку с поста президента Федерации футбола Испании и вице-президента исполнительного комитета УЕФА, продолжая отрицать обвинения. Дисциплинарный комитет Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) принял решение отстранить его на три года от деятельности, связанной с футболом на национальном и международном уровнях.